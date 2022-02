F1 | Mercedes W13: esordio in pista a Silverstone con Russell

Carica lettore audio

No, oggi non è stato solo il giorno d'esordio in pista della Ferrari F1-75. Sul tracciato di Silverstone, infatti, anche la Mercedes ha fatto per la prima volta in pista la sua nuova creatura, la F1 W13 E Performance.

Mercedes ha affidato la W13 a George Russell per la prima uscita stagionale assoluta della nuova arma di Brackley, che avrà il compito di confermare il titolo Costruttori - l'ottavo di fila - vinto la passata stagione e riportare a casa quello piloti dopo il duello perso da Hamilton all'ultimo giro dell'ultimo gp del 2021.

Russell è entrato in pista dopo la pausa pranzo, con Lewis Hamilton accanto alla vettura, appena fuori dal box, a riprendere l'esordio della macchina con il suo cellulare.

La W13 era la stessa presentata questa mattina, una vettura piuttosto differente in alcuni punti rispetto a quella vista nelle foto ufficiali diramate dal team poche ore prima.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

Russell ha girato a Silverstone con un set di gomme Full-Wet "demo", dunque da bagnato estremo ma non le stesse che si usano in gara, come da regolamento. L'asfalto della pista britannica è stato reso insidioso dalla pioggia caduta nel corso della notte e della mattinata, con il cielo sopra il tracciato che non promette nulla di buono.

Anche in questo caso, così come ha fatto la Ferrari, Mercedes terminerà i chilometri a propria disposizione oggi per poi spedire la W13 a Barcellona in vista della prima sessione di test pre-stagionali che si terranno al Montmelò dal 23 al 25 di questo mese.

Il mese successivo sarà svolto il secondo e ultimo test, ma a Sakhir, la stessa pista in cui si svolgerà la prima gara stagionale del Mondiale 2022, il 20 di marzo.