Mercedes W13 | Ecco il video di Hamilton in pista a Silverstone

La giornata di ieri è stata interamente dedicata all’ultima nata in casa Mercedes: la W13. La monoposto del team otto volte campione del mondo è stata mostrata in streaming al mondo intero mentre veniva ammirata dallo sguardo ammaliato di Lewis Hamilton, George Russell e Toto Wolff.

Le linee della nuova Freccia d’Argento hanno colpito per la dimensione estremamente ridotta delle pance e per un fondo decisamente elaborato che fa capire quanto sia stato impressionante lo studio aerodinamico compiuto dai progettisti per sfruttare al massimo l’effetto suolo.

Al termine della presentazione la Mercedes ha portato in pista a Silverstone la W13 per il consueto shakedown di rito. Il battesimo della pista è toccato alla new entry George Russell, che ha affrontato condizioni meteo decisamente proibitive complici le fortissime raffiche di vento che hanno colpito la Gran Bretagna nella giornata di ieri.

Conclusi pochi giri è toccato poi a Lewis Hamilton mettersi al volante della vettura con la quale dovrà provare a riconquistare il titolo strappato da Max Verstappen nel corso dell’ultimo, caotico, giro del GP di Abu Dhabi.

Il team della Stella ha condiviso oggi sui suoi canali social il video di Lewis alla guida della W13 in una Silverstone temporaneamente soleggiata. Noi non possiamo fare altro che invitarvi ad ammirare le nuove linee dell’ultima nata della scuderia di Brackley.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG