F1 | Mercedes W13 con le pance, ma l'evo ha messo le ali!

Carica lettore audio

Ecco lo spauracchio della F1: vi mostriamo le prime immagini della Mercedes W13 nella sua veste definitiva. Non è vero che la “pancia non c’è più”, come diceva una famosa pubblicità di tanti anni fa, perché la freccia d’argento si è molto snellita, estremizzando dei concetti aerodinamici su un lay out della monoposto che non è cambiato rispetto ai test di Barcellona.

Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Motorsport.com già al secondo giorno di collaudi in Spagna anticipò l’arrivo di una Mercedes evoluzione e, ieri, nella piena isteria collettiva della macchina senza fiancate, abbiamo scritto che la nuova W13 avrebbe esasperato alcuni concetti che già avevamo visto sulla Williams FW44 che ha fatto un po’ da cavia alla squadra di Brackley.

La Mercedes, quindi, ha ripetuto l’operazione già riuscita nel 2019, quando si presentò alla prima sessione di test invernali con una W10 standard e a distanza di una settimana schierò una vettura molto diversa (aveva 1000 pezzi nuovi) che lasciò a bocca aperta tutti gli addetti ai lavori.

Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Sulla W13 Evo si è creata una tale attenzione che, invece, l’impatto visivo di chi ha visto la vettura nel paddock di Sakhir è rimasto molto meno impressionato, perché si era parlato di una F1 senza le pance, giusto per mettere un po’ di panico nel Circus.

Le fiancate ci sono, ma sono state miniaturizzate, seguendo il concetto aerodinamico espresso già dalla Williams FW44, ma eseguendolo in un modo proprio certamente più estremo. Se la monoposto di Grove ha offerto la possibilità di aprire un passaggio d’aria all’interno della bocca dei radiatori, usando il cono anti-intrusione laterale come divergente fra l’aria destinata all’impianto di raffreddamento e quella che per l’effetto Coanda può riattaccarsi alla pancia e scendere verso il fondo.

Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

La Mercedes ha tenuto il cono di sicurezza fuori dalla fiancata e l’ha trasformato in un profilo alare, separandolo dalla pancia che è stata molto ridotta per ridurre in maniera molto importante la resistenza all’avanzamento.

La W13 è indubbiamente una macchina che tende a far “invecchiare” in un colpo solo tutte le altre, e merita di essere analizzata con più calma per scoprirne tutte le caratteristiche che la contraddistinguono. La freccia d’argento rappresenta un significativo salto in avanti, ma è stato scientemente programmato a Brackley, per cui chi invoca come sia possibile schierare una monoposto così diversa a pochi giorni di distanza dalla presentazione, deve fare mea culpa, perché la “rivoluzione” per lo più era già nascosta nella macchina che ci avevano mostrato.

Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

La FIA ha dichiarato la Mercedes perfettamente legale, ma ci sono squadre che sono pronte a presentare richieste di chiarimento su alcune soluzioni che certamente sono al limite: la protezione laterale rispetta le norme, ma è indubbio che il pilota sembra più esposto non essendoci niente oltre al cono anti-intrusione. Per una descrizione più attenta della vettura vi rimandiamo a più tardi…