F1 | Mercedes W13: c’è qualche dubbio sul raffreddamento

Carica lettore audio

La Mercedes W13 ha fatto la sua prima sgambata a Silverstone alternando al volante (l’unico elemento che è rimasto uguale alla W12 del 2921 secondo il direttore tecnico Mike Elliot) Lewis Hamilton e George Russell.

Mercedes W13: motore potente ha fame d’aria

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

La temperatura tipicamente britannica e l’andatura adatta a fare delle riprese non hanno fornito grandi indicazioni all’equipe dei motoristi capeggiati da Hywel Thomas che un dubbio ce l’hanno: la freccia tornata quest’anno d’argento è stata pensata con un’aerodinamica estrema, ma sarà in grado di raffreddare la power unit M13?

I dubbi se li sono posti non solo gli osservatori esterni dopo che sono state pubblicate le prime immagini delle pance, ma qualche interrogativo se lo sono fatto venire anche a Brixworth dove hanno progettato la nuova power unit.

Mercedes W13: bocche grandi, sfoghi minimi

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

Le bocche dei radiatori Mercedes sono decisamente più grandi rispetto ad altre F1 che sono state presentate, tipo Aston Martin, AlphaTauri e Haas che le hanno minime, ma a stupire sono le fiancate cortissime e il ridotto sfogo d’aria nella coda del cofano motore.

Sopra al canale Venturi che deve generare il carico aerodinamico non c’è carrozzeria: se la Ferrari ha occupato lo spazio con una pancia che è molto scavata nella parte superiore per generare altro carico, la W13 mostra nel disegno di Giorgio Piola ogni dettaglio dell’andamento del fondo, riducendo in modo importante la resistenza all’avanzamento alla ricerca di elevate velocità massime.

Mercedes W13: fondo nude look con le conchiglie

Il fondo della Mercedes W13 con le conchiglie a confronto con quello della W12 Photo by: Giorgio Piola

James Allison e Mike Elliott, hanno estremizzato l’aerodinamica, riproponendo nel bordo d’uscita del fondo le “conchiglie” che l’anno scorso avevano creato non pochi problemi di bilanciamento della W12, tanto che nell’evoluzione della freccia nera che aveva debuttato in Gran Bretagna erano sparite.

Non è da escludere che nello studio della W13 in Mercedes abbiano voluto anticipare una soluzione che con il regolamento dello scorso anno non ha funzionato, mentre potrebbe dare dei risultati sulla vettura a effetto suolo.

Vedremo in pista, ma sta di fatto che la freccia d’argento dovrà dimostrare di saper smaltire il calore che sarà prodotto dalla nuova power unit. Tracciando l’andamento dell’aria calda che viene estratta dai radiatori posti nelle pance e che viene indirizzata in un canale sotto la linea di cintura dell’abitacolo che riprende un concetto che è stato sviluppato già l’anno scorso sia da Williams che da McLaren.

Mercedes W13: si vedranno branchie tipo Ferrari?

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Davide Cavazza

Seguendo il flusso caldo disegnato da Giorgio Piola si osserva la presenza di un coperchio rettangolare (tratteggiato nero, sotto, e indicato dalla freccia) che evidenzia uno sportello che può essere aperto per creare un ulteriore sfogo magari con delle branchie più simili a quelle della Ferrari F1-75 che tanto scalpore hanno suscitato alla presentazione della rossa.

Mercedes W13, dettaglio del sistema di raffreddamento Photo by: Mercedes AMG

Anche a Brackley, quindi, aspettano i test di Barcellona che prenderanno il via mercoledì 23 febbraio per chiarire i dubbi e le incertezze cha accompagnano la nascita di monoposto figlie di un regolamento completamente nuovo. E sarà davvero interessante capire chi ci ha preso e chi, invece, dovrà correggere la propria macchina…