F1 | Mercedes W13: allarme nei dati di simulazione?

La Mercedes sta lavorando sodo per capire come mai la W13-mini abbia sofferto così tanto al debutto nei test in Bahrain: i tecnici di Brackley hanno spiegato che la freccia d’argento era nuova solo nella veste aerodinamica, mentre dal punto di vista meccanico era la stessa che si era osservata a Barcellona nei pre season test.

I piloti Lewis Hamilton e George Russell hanno dovuto lottare con un saltellamento in rettilineo più evidente rispetto ai tre giorni di collaudi in Spagna e anche in staccata ci sono stati numerosi e ripetuti bloccaggi delle ruote anteriori che hanno portato a diversi dechappaggi delle gomme.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Insomma sulla pista di Sakhir la Stella ha impressionato per le pance estremamente ridotte che hanno permesso di ridurre la resistenza all’avanzamento, ma non ho mostrato quelle doti di competitività che in Mercedes potevano aspettarsi, avendo introdotto un pacchetto di novità importanti.

Se guardiamo all’anno scorso, il team diretto da Toto Wolff si era trovato alle prese con un problema simile, quando la W12, con il fondo dotato delle conchiglie nel bordo d’uscita, non riusciva a trovare un buon bilanciamento aerodinamico che rendeva la vettura particolarmente difficile da mettere a punto e con comportamenti improvvisi sorprendenti.

Mercedes W12: il fondo con le conchiglie che non ha funzionato nel 2021 Photo by: Giorgio Piola

La musica sembra ripetersi e, dopo l’attenta analisi di tutti i dati raccolti, sarebbe emerso che alcuni valori che sono stati introdotti nei sistemi di simulazione e in galleria del vento potrebbero essere stati sbagliati, portando fuori strada la squadra campione del mondo Costruttori.

Alla conclusione dei test in Bahrain i due piloti erano poco fiduciosi di poter stare davanti a Red Bull e Ferrari, dato che entrambe hanno concluso i tre giorni di test in crescendo con un sostanziale miglioramento nelle prestazioni al netto della soluzione di molti problemi di messa a punto caratteristici delle monoposto a effetto suolo come il porpoising.

La palla, quindi, dalla pista e passata alla sede di Brackley dove sono iniziate delle approfondite indagini, nel tentativo di capire come mai la W13 che ha girato a Sakhir sia palesemente più lenta e meno competitiva della versione indoor.

Mercedes AMG F1: l'ingresso della sede di Brackley doce c'è la galleria del vento Photo by: Mercedes-Benz

E a giudicare dai sorrisi di alcuni esponenti del team, non ci sarebbe da sorprendersi se almeno una parte dei guai possa essere stata trovata, ridando speranza che nel GP di apertura stagionale le bizzosità della freccia d’argento possano essere molto limitate, tanto da rendere la freccia d’argento una temibile avversaria per Red Bull e Ferrari.

Già i turni di prove libere di domani dovrebbero dare delle indicazioni se si è trovata la strada giusta o se a casa i tecnici Mercedes dovranno trovare il… fantasma che sta facendo perdere notti di sonno per sfruttare la W13-mini secondo le aspettative.

Mercedes W13: a Brackley hanno analizzato i dati raccolti in Bahrain Photo by: Giorgio Piola