Mercedes W11: pance piccole, ma c'è un buco per raffreddare

In mattinata ha prevalso Valtteri Bottas, poi nel pomeriggio la W11 è stata presa in mano da Lewis Hamilton e dopo poco l'esa campione del mondo ha piazzato la freccia d'argento in vetta alla tabella dei tempi. La Mercedes, insomma, macina chilometri a volontà senza il benché minimo problema tecnico, ma a differenza della passata stagione, quando si nascondeva, non ha alcuna intenzione di fare della pretattica, tanto che anche Sergio Perez con la Racing Point... W10 non è lontano dalla vattura ufficiale della Stella.

I tecnici diretti da James Allison sembra che abbiamo brillantemente risolto i problemi di raffreddamento che avevano condizionato le prestazioni della freccia d'argento con frequenti problemi di natura idraulica che hanno parzializzato il rendimento del motore.

Con lo spostamento delle bocche dei radiatori sopra la struttura anti intrusione, la Mercedes è riuscita a limitare le prese d'aria per il raffreddamento pur potendo impaccare più in basso una massa radiante adeguata a garantire l'affidabilità della power unit, ma per assicurare l'indispensabile aria per non cuocere l'elettronica che è nell'intercapedine fra scocca e sedile è stato aperto un vistoso buco sui due lati.

Mercedes F1 W11: un meccanico chiude il foro nel lato sinistro Photo by: Giorgio Piola

I meccanici di Brackley, in alto, hanno anche provveduto a chiudere il foro di sinistra mentre sul lato destro l'apertura è rimasta perfettamente attiva.