F1 | Mercedes, veto di Wolff su Binotto: "Troppi cocci fra noi"

Si è detto di una telefonata intercorsa fra Lorenzo Sassi, motorista Mercedes ex Ferrari e Mattia Binotto per sondare l’eventuale disponibilità dell’ingegnere reggiano ad approdare a Brixworth, sede della Mercedes AMG High Performance Powertrains.

Solo chiacchiere che non hanno trovato alcuna conferma, tanto più che Totò Wolff, il team principal della Stella ha escluso qualsiasi possibilità che Mattia possa approdare alla Mercedes perché "…ci sono troppi cocci di porcellana tra di noi".

Parlando al podcast Beyond the Grid di F1, Wolff ha ammesso che "non è un segreto" se fra lui e Binotto "ci sono stati momenti caldi" negli ultimi anni, ma che le cose sono migliorate nel 2022.

I due hanno avuto occasioni di scontro nei quattro anni che si sono affrontati da team principal e un picco si era toccato nel 2019 con le contestazioni nel 2019 sulla legalità del motore Ferrari.

Alla fine del mese Binotto chiuderà la 28esima stagione in Ferrari, dopo che le sue dimissioni dal ruolo di team principal sono state accettate dai vertici del Cavallino.

"Era in una delle posizioni migliori - ha detto Wolff -. Ma è sempre stato chiaro che era sottoposto a una pressione tremenda. Da team principal Ferrari è sempre meglio stipulare un buon contratto di uscita dal Cavallino. Ora, è successo l'inevitabile, ma ha tenuto duro più a lungo di quanto pensassi".

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Un personaggio versatile come Mattia poteva interessare la Mercedes, magari andando a rinforzare l’area motori dell’High Performance Powertrains, ma Wolff ha escluso con chiarezza questa possibilità…

"No, penso che ci siano troppi cocci tra di noi, per cui non è possibile - ha detto Wolff -. Con altre squadre, non saprei dire. Un fatto è certo: Mattia conosce la Formula 1 a fondo e magari troverà un ruolo in un altro team”.

Il favorito a subentrare a Binotto è Frederic Vasseur, il team principal Alfa Romeo…

“E’ molto difficile giudicare chi sia la persona giusta per quel ruolo. Deve capire di corse automobilistiche, forse più della semplice Formula 1 - ha detto Wolff -. Sto parlando di un mondo che è una nicchia in cui tutti, i legislatori, l'organo di governo, il detentore dei diritti commerciali, i concorrenti, tutti noi siamo rinchiusi in questa gabbia che è il paddock. Bisogna essere molto astuti politicamente. È un mondo molto specializzato. Più conosci lo sport, meglio è. Ma puoi essere un buon manager nelle corse e non capire nulla di ciò che accade commercialmente o fuori dal mondo".