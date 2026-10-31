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F1 | Mercedes, venerdì in crescita in Messico. Antonelli migliora il bilanciamento della W17

Russell terzo e Antonelli quarto nella seconda sessione di prove libere, separati da appena 111 millesimi. Kimi, ristabilitosi dall'influenza, ha trovato un assetto più convincente dopo una FP1 complicata. Mercedes competitiva, ma Shovlin avverte: “Ci manca ancora un passo per puntare alla prima fila”.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 31 ott 2026, 11:17

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

La Mercedes ha concluso il primo giorno di attività in pista del Gran Premio del Messico con un bilancio positivo, anche se non sono mancati gli aspetti sui quali intervenire in vista delle qualifiche. La terza posizione di George Russell e la quarta di Kimi Antonelli nella sessione pomeridiana hanno confermato la competitività della W17, ma anche una situazione molto equilibrata che non consente ancora di definire con precisione i rapporti di forza. La squadra di Brackley è nel gruppo di testa, ma per puntare alla pole position servirà un ulteriore passo avanti.

Per Antonelli è stata soprattutto una giornata di progressiva crescita. Dopo aver saltato gli impegni con i media nella giornata di giovedì a causa di un'infezione virale, Kimi è tornato regolarmente al volante, confermando di aver recuperato una buona condizione fisica.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

“Prima di tutto è stato bello tornare in macchina e sentirmi nuovamente bene”, ha commentato al termine delle prove. Una conferma arrivata anche da Bradley Lord, Deputy Team Principal della Mercedes, che ha descritto Antonelli come pienamente ristabilito e tornato alla sua consueta esuberanza.

Il programma del pilota italiano non è però iniziato nel migliore dei modi. Nella prima sessione la W17 non si è rivelata particolarmente efficace sul fronte del bilanciamento, costringendo Kimi e i tecnici a rivedere alcune scelte di assetto. Nonostante le difficoltà, Antonelli ha comunque concluso la FP1 in seconda posizione, precedendo di meno di un decimo Frederik Vesti, sceso in pista sulla monoposto normalmente affidata a Russell.

“È stato un venerdì interessante – ha spiegato Antonelli – qui in Messico non è mai semplice interpretare il comportamento della macchina, soprattutto nella prima sessione, quando la pista deve ancora pulirsi. Abbiamo provato diverse soluzioni tra le due sessioni per portare il bilanciamento in una finestra di funzionamento migliore e sembra che in FP2 siamo riusciti a migliorare la situazione”.

I progressi sono stati confermati dalla quarta posizione ottenuta nella seconda sessione, a 111 millesimi dal compagno di squadra Russell e a 217 dal miglior tempo di Charles Leclerc. Distacchi contenuti, che lasciano aperta la possibilità di inserirsi nella lotta per le prime posizioni, anche se Antonelli non nasconde la necessità di compiere un ulteriore passo avanti.

“Ci sono sicuramente altri aspetti sui quali possiamo migliorare in vista di domani e avremo del lavoro da fare durante la notte. La Ferrari è sembrata molto veloce, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, capire dove possiamo trovare altra prestazione e cercare di metterci nella migliore posizione possibile per le qualifiche”.

George Russell, Mercedes

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La giornata di Russell è iniziata direttamente nella seconda sessione, dopo aver ceduto la monoposto a Vesti nella FP1. Il danese ha sfruttato molto bene l'opportunità, completando il programma previsto e ottenendo il terzo tempo assoluto, risultando il più veloce tra i giovani piloti impegnati nella sessione. Un contributo apprezzato dalla squadra, che ha potuto raccogliere dati importanti senza compromettere la preparazione del weekend.

“Fred ha fatto davvero un ottimo lavoro, permettendoci di arrivare preparati alla mia sessione – ha sottolineato Russell – sono riuscito a trovare rapidamente il ritmo, nonostante avessi saltato la FP1. Qui in Messico la sfida è sempre particolare per via dell'altitudine e della scarsa aderenza, e quest'anno queste caratteristiche sembrano ancora più accentuate”.

Frederik Vesti, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russell ha poi evidenziato una particolarità delle monoposto 2026 che rende la trasferta messicana diversa rispetto al passato. “Quest'anno utilizziamo livelli elevati di carico aerodinamico sulla maggior parte dei circuiti, per il modo in cui le vetture funzionano sui rettilinei. Arrivando qui non abbiamo quindi il consueto incremento di carico che normalmente caratterizza questa pista. Questo rende la macchina particolarmente difficile da guidare, senza dimenticare il problema del ritardo di risposta del turbo a questa altitudine”.

Un tema che si aggiunge alle difficoltà di raffreddamento e alla ridotta densità dell'aria, elementi che rendono l'Hermanos Rodriguez uno dei circuiti più complessi per la gestione tecnica della monoposto.

Andrew Shovlin, responsabile delle operazioni in pista, ha confermato che sul fronte della power unit la Mercedes non ha riscontrato particolari criticità. “Sembriamo essere in una condizione ragionevole, con una buona erogazione della potenza in uscita dalle curve. Il raffreddamento dei freni e della power unit è sempre un problema qui, ma siamo riusciti a completare delle buone simulazioni di gara con entrambe le vetture. Vorremmo avere un margine maggiore, ma sembra che tutte le squadre debbano gestire questi aspetti”.

Dettaglio tecnico Mercedes W17

Foto di: AG Photo

Le maggiori preoccupazioni riguardano invece il comportamento della W17 in curva. Shovlin ha individuato una mancanza di stabilità nella fase di ingresso, seguita da una tendenza al sottosterzo in prossimità del punto di corda. Un limite emerso sia nelle simulazioni di qualifica sia durante i long run, una coincidenza che potrebbe almeno facilitare il lavoro di analisi.

“Il gruppo è molto compatto e, sulla base di quanto visto oggi, abbiamo ancora del lavoro da fare. I problemi sul giro singolo sono sostanzialmente gli stessi che incontriamo sul passo gara, e questo dovrebbe rendere un po' più semplice trovare una soluzione. Ma è chiaro che dobbiamo fare un passo avanti se vogliamo lottare per la prima fila”.

Anche le simulazioni di gara hanno confermato distacchi ridotti tra le quattro squadre di riferimento, con programmi svolti utilizzando sia le gomme Soft sia le Medium. Una situazione che rende particolarmente importante il lavoro previsto nella notte, soprattutto per individuare un compromesso di assetto capace di garantire prestazione sul giro secco senza penalizzare eccessivamente il comportamento della vettura sulla distanza. Russell è convinto che la gerarchia possa cambiare già nelle qualifiche. “Credo che domani in Q3 possa succedere di tutto. Dovremo massimizzare ogni dettaglio, perché i margini saranno davvero molto piccoli”.

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