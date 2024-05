F1 | Mercedes: un errore dietro l'undercut mancato con Hamilton

Dovendo percorrere oltre settanta giri sullo stesso treno di gomme, durante il Gran Premio di Monaco le macchine hanno mantenuto un passo estremamente lento per motivi strategici, cercando allo stesso tempo di tenere sotto controllo i rivali, in modo che non si aprisse una finestra per effettuare un cambio gomme.

Tutto è nato sostanzialmente da coloro che al via della gara erano scattati sulla hard nella speranza di poter andare lunghi e approfittare dell’ingresso della Safety Car. L’incidente nel corso del primo giro ha però cambiato i piani, costringendo tutte le squadra a cambiare gomme in modo da rispettare la regola che prevede l’utilizzo di due differenti specifiche durante la corsa.

Su una pista dove la track position fa la differenza, anche chi montava la hard al via ha dovuto sostituire le gomme per evitare di fare un pit stop aggiuntivo. Per questo, chi poi alla ripartenza si è trovato a dover montare le medie ha mantenuto un ritmo estremamente lento per mantenere le coperture vive fino alla bandiera a scacchi, influenzando il passo anche dei piloti di testa, con la Ferrari che a sua volta ha alzato i tempi per non dar modo a Lando Norris di avere la finestra su George Russell per cambiare pneumatici.

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Foto di: Erik Junius

Proprio Russell è stato il primo del gruppetto di piloti sulla media che ha mantenuto alle proprie spalle Max Verstappen e Lewis Hamilton, anche se Mercedes ha comunque provato a sparigliare le carte in tavola fermando il sette volte campione del mondo quando si è aperta la finestra su Yuki Tsunoda, in quel momento in ottava posizione.

Tuttavia, c’è un aspetto interessante da questa sosta, ovvero il fatto che a Hamilton non sia stato detto che si trattava di un tentativo di undercut, perché la stessa Mercedes in realtà aveva dei dubbi in merito alla possibilità che fosse effettivamente possibile sopravanzare Verstappen dopo la sosta.

Nel momento in cui ha effettuato il pit stop, al britannico è stato detto via radio “outlap normal”. In casa Mercedes, i giri dopo la sosta vengono codificate con due modalità: “normal” per quelli in cui non c’è la necessità di forzare, “critical” per quelli in cui è invece importante fare un giro d’uscita aggressivo, come nel caso di un tentativo di undercut. Non avendo ricevuto il messaggio c’è l’outlap fosse critico, Lewis non ha forzato il ritmo, tanto che nel secondo settore con la hard è stato solo pochi decimi più rapido dell’ultimo giro che aveva percorso con la media, mentre nell’ultimo intertempo si è dimostrato molto più competitivo.

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Foto di: Erik Junius

Ciò non è bastato a completare l’undercut, anche perché in Red Bull erano consci di quali fossero i piani della Mercedes, per cui anche allo stesso Verstappen era stato detto di migliorare il passo, motivo per il quale alla fine i tempi si sono quasi equivalsi.

Quando gli è stato chiesto perché a Hamilton non fosse stato suggerito che l’outlap fosse critico per il risultato finale, come suggerito dallo stesso sette volte campione del mondo via radio, Wolff ha risposto: “C'è stato un errore di comunicazione tra di noi sul muretto dei box e abbiamo sbagliato. Avrebbe dovuto essere un outlap critico, cercando di fare un undercut”.

Dietro le quinte, però, in realtà anche il team aveva dei dubbi in merito al fatto che quel giro potesse essere sufficiente per ribaltare le sorti della sesta posizione. Per quanto fosse vero che il ritmo era molto lento, Verstappen avrebbe potuto spingere sfruttando una media ancora in perfetta salute, tanto che Russell ha completato il suo miglior passaggio verso la fine del Gran Premio. Inoltre, vi erano dei dubbi sul warm-up della hard, perché comunque a Monaco non ci sono molte curve che mettono energia sugli pneumatici.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tuttavia, poi si è discusso se qualsiasi outlap sarebbe stato sufficiente con la gomma nuova. Quindi il messaggio che ha ricevuto è stato nel migliore dei casi confuso, ma probabilmente sbagliato. Avrebbe dovuto essere un outlap critico e la preoccupazione di fondo era che, se avessimo distrutto quella gomma in un solo giro, non sapevamo cosa sarebbe successo in seguito. Ma in sintesi il messaggio sbagliato per Lewis è che la colpa è della squadra", ha aggiunto Wolff.

Alla richiesta di spiegare perché Hamilton avesse aspettato così a lungo in gara prima di optare per il pit, visto che aveva da tempo aperto la finestra rispetto alla RB di Yuki Tsunoda, il Team Principal della Mercedes ha poi aggiunto: "Volevamo essere vicini a Verstappen e poi fare l'undercut, ma ovviamente abbiamo sbagliato completamente il messaggio".

Data la posizione privilegiata e il rischio di subire un undercut da parte di Verstappen, che gli era davvero incollato prima della sua sosta ai box, George Russell ha scelto di non rientrare continuando fino alla bandiera a scacchi con le gomme medie che aveva preso sotto la bandiera rossa. Una scelta che ha pagato, non solo perché ha mantenuto la quinta posizione, ma anche perché gli pneumatici in realtà erano ancora in un ottimo stato anche alla fine della gara, per cui nei momenti di necessità il britannico ha potuto spingere.