Mercedes: un altro positivo, isolati cinque membri del team

Non c’è pace per la Mercedes: il team di Brackley ha un altro positivo al COVID-19 dopo quello emerso ieri, per cui la squadra al Gran Premio dell'Eifel subisce una decurtazione di personale che è stato messo in isolamento.

A seguito del test che ha messo in evidenza un caso di positività, il test è stato ripetuto giovedì al Nurburgring per tutti gli effettivi del team come misura precauzionale.

I risultati degli accertamenti sono arrivati ​​venerdì mattina ed è stato confermato che un altro esponente del team ha contratto il virus per cui la Mercedes ha identificato i membri del team che si trovavano nelle vicinanze dei positivi e ha provveduto a isolarli.

Ciò significa che altri quattro membri del team, tutti risultati negativi al test molecolare, sono usciti dalla bolla del Nurburgring e non sdaranno più operativi nel fine settimana.

La Mercedes ha mandato in Germania sei figure professionali sostitutive che avranno il compito di coprire ruoli che sono rimasti scoperti nel tentativo di ridurre al minimo l'impatto per la mancanza dei titolari.

Ricordiamo che in precedenza l’unica caso di positività è stato quello di Sergio Perez, pilota della Racing Point che ha dovuto saltare due gare dal GP di Gran Bretagna.