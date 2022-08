F1 | Mercedes: tanti dubbi per il design della vettura 2023

Carica lettore audio

La Mercedes p ancora alle prese con la comprensione della W13, vettura dalle performance decisamente incostanti, ed il tempo per capire se abbandonare o meno il concept estremo in vista del prossimo anno sta per scadere.

La scelta per i tecnici di Brackley è difficile perché ancora non è stato compreso appieno tutto ciò che è andato storto con la vettura 2022, e in più quest'anno non ci sono reali opportunità di provare idee radicalmente diverse.

Ciò significa che la squadra potrebbe essere costretta a fare un atto di fede nel prendere una nuova direzione per la prossima stagione, con la consapevolezza che non c'è alcuna garanzia che sia migliore.

Toto Wolff ha dichiarato che in fabbrica sono iniziate le discussioni sul concetto di vettura per il 2023 e che il team dovrà impegnarsi al più presto in questo nuovo progetto.

"È una situazione molto difficile, perché ovviamente abbiamo un certo concetto di vettura", ha spiegato. "Non possiamo fare molti esperimenti quest'anno e limitarci a fare dei test”.

"Quindi qualsiasi cosa decideremo per il prossimo anno dovrà essere valutata con attenzione, perché chiaramente i nostri dati non sono correlati alla realtà. Abbiamo forti oscillazioni nelle prestazioni che non riusciamo a controllare".

"In questo momento non possiamo essere certi che prendere una decisione per il prossimo anno, qualunque essa sia, come cambiare radicalmente il concept, sia la migliore da seguire".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sebbene quest'anno la Mercedes sia andata avanti da sola con il suo design "zero-pod", in contrasto con il concetto di downwash della Red Bull e con l'in-wash della Ferrari, la differenza più grande tra le vetture riguarda in realtà come e dove producono la deportanza.

La Mercedes sembra raggiungere le massime prestazioni solo quando la vettura è molto vicina al suolo, e questo è il motivo per cui ha avuto problemi di porpoising e bottoming.

La Red Bull sembra essere all'estremo opposto, in quanto è in grado di fornire le sue migliori prestazioni ad altezze di marcia più elevate, e questo è stato uno dei fattori che l'hanno resa così dominante a Spa-Francorchamps lo scorso fine settimana.

Wolff è consapevole che un cambiamento di concept per la Mercedes andrebbe ben oltre la semplice modifica dei sidepods.

"È difficile dire quale sia il concetto", ha detto. "È il telaio nella sua forma attuale? È la distribuzione del peso? È il punto di equilibrio meccanico e aerodinamico? È il concetto di carrozzeria?”

"Tutti questi diversi concetti della vettura vengono valutati ed alcuni di questi potrebbero essere eliminati, mentre altri potrebbero restare. Questo è ciò che stiamo valutando al momento".

La situazione della Mercedes, inoltre, non è stata aiutata dall'introduzione in F1 del budget cap che ha comportato per il team l’obbligo di destreggiarsi anche tra i vincoli finanziari.

"Siamo in forte sovrappeso e non siamo stati in grado di risolvere questo punto perché stiamo provando dei pezzi sulla vettura per risolvere i nostri vari problemi. Quindi non possiamo permettercelo, punto e basta”.

"L'introduzione del budget cap ha centrato in pieno l'obiettivo. È quello che volevano: ottenere che i grandi team non buttassero via i soldi".