Mercedes: sulle W11 ci sono le... mappe del tesoro!

‘It’s only Friday’, copyright Kimi Raikkonen, è una delle frasi pronunciate (ma raramente con convinzione) da chi il venerdì sera si ostina a lasciare aperte delle possibilità che la logica vede azzerate.

È solo venerdì, è vero, ma i riscontri emersi dal ‘Friday’ monzese sembrano già dei verdetti.

Siamo alla vigilia della prima qualifica senza party-mode dopo quasi sette anni di super-mappe, quindi ci sta lasciare una piccola quota di speranza, ma i tempi visti oggi a Monza fanno a pugni con le aspettative degli avversari della Mercedes.

Si è arrivati in Brianza con la convinzione che l’abolizione delle mappe da qualifica avrebbe tagliato un po' le gambe al team campione del mondo, ma la realtà sembra essere un’altra.

I tempi ottenuti oggi da Hamilton e Bottas fotografano una superiorità impressionante: 0”897 il margine su Lando Norris, che ha ottenuto il suo crono con pista più veloce a cinque minuti dal termine e 0”929 sul sorprendente Pierre Gasly, e 1”036 su Max Verstappen.

Ovviamente la domanda è quale mappa abbia utilizzato la Mercedes per ottenere i suoi tempi (1’20”192 per Hamilton, 1’20”454 per Bottas), ed è la ‘strat-11’.

Una notizia poco rassicurante per la concorrenza, perché si tratta della mappa utilizzata dalla Mercedes in Q1 e soprattutto in gara, la successiva nella scala di potenza, la strat-5, è stata utilizzata in FP1 da Bottas per ottenere il crono di 1’20”703, ma con pista meno gommata.

Non ci sono quindi scenari che domani rischiano di essere ridimensionati, perché di fatto la Mercedes ha anticipato ciò che vedremo in pista in qualifica e nei 53 giri in programma domenica, ora la palla passa agli avversari.

Ottimo anche il ritmo di simulazione gara delle due W11, che ha visto Bottas coprire i long-run ad un ritmo più veloce e costante del compagno di squadra. Il finlandese ha impressionato soprattutto con gomme ‘hard’, con una lunga sequenza di tempi sul piede del 1’23”8, risultato poi lo stint più veloce del pomeriggio.

La gomma bianca si è candidata con forza a diventare gomma da gara, anche se restano ancora degli interrogativi sulla mescola che sarà utilizzata in Q2.

“La macchina sembra funzionare bene - ha confermato il responsabile delle operazioni in pista Andrew Showlin – abbiamo ottimizzato meglio la velocità in rettilineo rispetto a Spa, e la trazione si è confermata ottima. Restano da migliorare un po' le regolazioni dell’avantreno, e alcune cose sul posteriore”.

La Mercedes ha sacrificato un po' della cavalleria a favore di un carico aerodinamico che ha consentito a Hamilton e Bottas di faticare meno del previsto nelle due curve di Lesmo ed in Parabolica, ma rispetto allo scorso fine settimana il gap nel primo e terzo settore è rimasto in limiti accettabili, anche rispetto alle monoposto aerodinamicamente più scariche.

“Sono rimasto un po' sorpreso dai tempi sul giro e dalle prestazioni che abbiamo ottenuto oggi rispetto ai nostri avversari – ha ammesso Bottas - ma sono sicuro che ogni squadra domani farà dei passi avanti e saranno più vicini”. E il finlandese non è il solo a fare il pompiere.

“Domani sarà una giornata molto interessante per valutare i valori in campo in termini di potenza in qualifica dopo la nuova Direttiva Tecnica – ha concluso Showlin - I team con motore Mercedes saranno probabilmente i più colpiti sul giro singolo, ma il nostro pacchetto complessivo è sembrato abbastanza buono, quindi speriamo di non avere brutte sorprese”.

Brutte sorprese sulle quali sono in pochi, nella serata monzese, a voler scommettere...