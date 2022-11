F1 | Mercedes sospende l'accordo di sponsorizzazione con FTX

F1 | Magnussen e Haas, pole meritata: sono stati perfetti

Lo stesso pilota danese ha ammesso che non poteva nemmeno sognare un risultato del genere prima delle qualifiche, ma lui e la Haas sono stati bravissimi a sfruttare l'occasione che si è presentata con la pioggia in arrivo su Interlagos. Oggi si torna con i piedi per terra, con i punti come obiettivo, ma la pole è un risultato meritato sul campo.