F1 | Mercedes sorprende, ma in negativo. E ora mancano i ricambi

La sorpresa, in negativo, delle qualifiche di Austin è stata la Mercedes. Venerdì sia Hamilton che Russell avevano lottato per la pole position, dopo ventiquattr’ore il bilancio finale della giornata è stato di una monoposto (quella di Lewis) in diciottesima posizione e l’altra in sesta.

Ad aggravare il rendiconto c’è stata l’uscita di pista finale di Russell, un impatto molto violento contro le barriere esterne della curva 19 che ha danneggiato l’avantreno della monoposto. Non è solo una questione di danni materiali, ma di un vero grattacapo per la Mercedes, arrivata ad Austin con soli due kit di componenti del nuovo pacchetto di aggiornamenti.

I problemi si sono sommati. Il primo è emerso nella gara sprint, la gestione degli pneumatici non è stata delle migliori, Russell ha concluso in quinta posizione a ben quindici secondi da Verstappen, pagando anche una condotta aggressiva nei giri iniziali che hanno pesato sul degrado delle gomme anteriori. Per Hamilton (sesto, a diciotto secondi) i problemi sono stati anche altri. “Abbiamo trovato una parte della sospensione anteriore rotta, e questo ha sicuramente influenzato l'equilibrio generale della vettura”, ha ammesso dopo la corsa il responsabile degli ingegneri Andrew Shovlin. Prima delle qualifiche sulla monoposto di Hamilton sono stati fatti dei cambiamenti d’assetto, modifiche a cui Russell ha rinunciato.

La situazione non è cambiata poi tanto. Hamilton ha pagato il prezzo maggiore, una volta tornato in pista per la Q1 ha lamentato problemi di guidabilità, che uniti anche al traffico incontrato nel suo ultimo giro veloce, hanno comportato la clamorosa esclusione dal passaggio in Q2. “Per provare a riportare la macchina alle performance che avevamo venerdì abbiamo apportato alcune modifiche all'assetto, ma non hanno avuto l'effetto desiderato”, ha ammesso Shovlin. Più lapidario il commento di Hamilton: “Un incubo”.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nel caso di Russell le cose sono andate meglio, “non tanto da poter lottare come ieri”, ha chiarito George, ma nel giro finale della Q3 (mentre puntava alla seconda fila) è arrivato l’incidente alla curva 19. La conseguente bandiera gialla ha congelato le posizioni, ma nel box Mercedes hanno subito capito che avrebbero dovuto affrontare una situazione complicata. Gli aggiornamenti tecnici portati ad Austin erano disponibili in due esemplari, e quello di Russell è andato distrutto nell’incidente.

Hamilton si è detto disponibile a cedere a Russell il suo pacchetto di aggiornamenti, visto che prenderà il via dalla nona fila o, più probabilmente, dalla pit-lane, ma le ore a disposizione nella mattinata di domenica dopo la restituzione delle vetture dal parco chiuso (alle 09:00) non consentono alla squadra di riassemblare due monoposto. Smontare la monoposto di Hamilton per trasferire le componenti su quella di Russell comporterebbe un lavoro doppio.

La soluzione più probabile è che i tecnici vengano concentrati sulla monoposto di Russell, riassemblando la vettura con la specifica utilizzata fino al Gran Premio di Singapore. Per George non ci sarebbero da scontare penalità, poiché il regolamento nei weekend ‘sprint’ permette alle squadre di chiedere alla FIA una deroga qualora, a causa di un incidente, si trovino costrette ad utilizzare componenti di una specifica precedente. È il caso in cui rientra Russell, ma per George non sarà comunque semplice affrontare la corsa con una monoposto in parte diversa rispetto da quella guidata nelle giornate di venerdì e sabato.

Abbiamo molto lavoro da fare per preparare la macchina di George per la gara. Il team lavorerà duramente per tutta la sera per riuscirci. Sappiamo che domani sarà probabilmente una dura lotta, ma continueremo a lavorare duramente e diligentemente, cercando di sfruttare ogni opportunità che ci si presenterà.