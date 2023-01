F1 | Mercedes: Solera diventa partner con un accordo pluriennale

Carica lettore audio

Mercedes e Solera, leader mondiale nella gestione del ciclo vita dei veicoli, hanno siglato una partnership pluriennale che porterà il marchio della holding americana ad apparire sulle W14 e sulle tute dei piloti e le divise dei meccanici e sulle divise del team a partire dal mondiale di F1 2023.

“L'innovazione dei dati, combinata con l'obiettivo di ottenere le massime prestazioni attraverso le persone, i processi e la tecnologia, sono i tratti distintivi di un'azienda e di un team di successo - ha dichiarato Toto Wolff, Team Principal e CEO Mercedes -. Siamo lieti di dare il benvenuto a Solera come partner del team, non solo per la sua reputazione di leader del settore, ma anche per le nostre idee e i nostri valori comuni”.

Solera ha iniziato a trasformare il settore assicurativo nel 1966 con l’elaborazione digitale dei sinistri. Ora, con più di 1 milione di transazioni giornaliere a livello globale, sta cambiando il modo con cui assicuratori, riparatori, concessionari e flotte forniscono valore ai loro clienti.

"Solera e il team Mercedes hanno in comune l'impegno nel voler trasformare l'industria automobilistica - ha spiegato Darko Dejanovic, CEO di Solera -. Ecco perché siamo entusiasti di questa collaborazione. Rappresenta un'opportunità per aprire nuovi confini e ispirare l'eccellenza su scala globale".