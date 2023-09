F1 | Mercedes: smontata al retrotreno la W14 di Russell

George Russell non ha completato la terza sessione di prove libere del GP del Giappone. La W14 è rientrata ai box prima della bandiera a scacchi e i meccanici di Brackley si sono avventati sulla freccia nera smontando il fondo per poter intervenire nel retrotreno. Cosa è successo? In una violenta scordolata, Russell ha danneggiato la brake duct della ruota posteriore destra e i pezzi di carbonio hanno rovinato anche il cestello in carbonio, creando un serio danno nel corner.

L'inglese sarà regolarmente al via delle qualifiche che inizieranno alle 8:00 ora italiana, ma lo staff della Stella è stato messo sotto pressione perché l'intervento richiesto prevede che si smonti mezza macchina. La Mercedes, rispetto a ieri, si è avvicinata alla Ferrari, ma a Suzuka è per il momento solo quarta forza dietro a Red Bull, McLaren e Ferrari.

Il team, privo di Toto Wolff che è rimasto in Europa per sottoporsi a un intervento chirurgico dopo la rovinosa cadura in mountain bike durante le vacanze estive, è chiamato a mettere le due W14 nella condizione di conquistare punti prezios, perché la minaccia della Ferrari di contrastare il secondo posto nella classifica dei Costruttori rischia di diventare molto concreta.

La Mercedes al momento difende un vantaggio di 24 punti: l'errore di Russell a Singapore, che ha sbattuto all'ultimo giro mentre era terzo assoluto, è costato punti molto preziosi. George sta vivendo una fase in cui non si trova nella sua confort zone alimentando un nervosismo che lo porta a commettere piccoli errori non da lui.