F1 | Mercedes si nasconde, ma la W17 continua a cambiare faccia

La Mercedes si è ripresa il ruolo di leader con Kimi Antonelli e George Russell nella terza giornata di test in Bahrain: l’inglese ha chiuso la mattinata davanti a tutti rompendo per primo il muro dell’1’34. La squadra di Brackley concluderà pomeriggio questa prima sessione di Sakhir con Kimi Antonelli che ha già migliorato il tempo del compagno di squadra cancellando il timore di aver percorso poca strada per un problema alla sospensione nel primo giorno e alla power unit (poi sostituita) nel secondo.

La percezione è che la W17 possa essere una... bomba, ma che Toto Wolff stia giocando come il gatto con il topo, per non scoprire troppo le carte in attesa che si chiarisca la partita politica sul contestato rapporto di compressione della power unit della Stella.

George Russell, Mercedes W17 Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Nel paddock c’è la convinzione che l’ordine dell’austriaco sia stato chiaro: evitare di dare uno schiaffone alla concorrenza nel momento in cui ci sono da prendere decisioni che potrebbero cambiare (forse) i rapporti forze.

Il cedimento di ieri della power unit Mercedes-AMG F1 M17 E Performance ha messo in agitazione i tecnici diretti da Hywel Thomas: non è stata dichiarato il motivo dello stop, ma l’unico vero motivo di preoccupazione sono le temperature da tenere sotto controllo. Non è casuale che oggi la W17 avesse aperto leggermente gli sfoghi d’aria ai lati del cofano motore dal momento che si è registrata un’impennata delle temperature con 31 gradi di aria e ben 41 di asfalto.

Mercedes W17, sfogo maggiorato dell'aria calda Foto di: AG Photo

La squadra di Brackley, però, non è affatto preoccupata, perché nel retrotreno abbiamo visto una branchia maggiorata per l’evacuazione del calore, mentre è stato montato in contemporanea un engine cover decisamente più profilato con l’obiettivo di migliorare l’efficienza aerodinamica e ridurre la resistenza all’avanzamento. La linea di cintura del cofano è leggermente più bassa per cui anche la deriva verticale è un poco più estesa.

Russell, secondo la tradizione della casa, si è dedicato ad un long run con la mescola C1, vale a dire la più dura delle tre a disposizione per iniziare a comprendere anche il comportamento degli pneumatici e non solo la gestione della ricarica dell’energia.

Mercedes W17: il fondo modificato per favorire l'effetto out wash Foto di: AG Photo

Sulla W17, rispetto allo shakedown di Barcellona, abbiamo visto apparire delle modifiche sul fondo nella porzione davanti alla ruota posteriore con il chiaro intento di spostare il flusso all’esterno della gomma per incrementare l’effetto out wash e per favorire un più efficace controllo del tyre squirt.

Si possono osservare tre soffiaggi che tendono a spingere l’aria nella parte inferiore del pavimento, ma agli slot è stato aggiunto un profilo longitudinale in materiale metallico dal quale nella porzione più in coda si vedono dei deviatori di flusso che orientano l’aria verso fuori.

Mercedes W17, dettaglio tecnico Foto di: AG Photo

Sul marciapiede, inoltre, sono stati montati dei micro tubi di Pitot per misurare l’andamento del flusso in un’area che viene influenzata dal risucchio del “mouse hole”, il buco (piuttosto grande) che caratterizza non solo la Mercedes subito dopo il gomito del diffusore.

Mercedes W17: ecco i filetti di lana apparsi nel T-tray Foto di: AG Photo

L'aspetto aerodinamico finora è stato messo in secondo piano a favore della gestione dell’energia elettrica, ma la Mercedes non trascura affatto la comprensione della qualità del lavoro in galleria del vento: nello splitter del T-tray, infatti, sono apparsi dei filetti di lana utili a comprendere l’andamento dei flussi in un campo di indagine caratterizzato dalla comparsa di due flap orizzontali alla radice della chiglia della scocca.

È palese il tentativo di trovare downforce in zone della vettura che non costano troppo in termini di drag. Quest’area della monoposto è destinata a tornare di grande attualità, dopo che nell’era delle vetture a effetto suolo aveva un ruolo meno strategico.