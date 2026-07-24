F1 | Mercedes: si è avverato il sospetto più temuto, ma non si vede fuori dalla lotta per la pole

Probabilmente quello di Budapest può essere considerato il venerdì più complicato vissuto finora dalla Mercedes in questa stagione. A pesare non è soltanto il risultato in classifica, con un quinto posto e un tredicesimo frutto anche del giro sulla soft mai completato da Andrea Kimi Antonelli, quanto piuttosto il distacco accumulato e le ragioni per cui il gap dalla vetta è arrivato a sfiorare il secondo.

Su una pista piuttosto sporca e con un asfalto che ha messo tutti in difficoltà, i distacchi si sono inevitabilmente amplificati. Non è un caso che la squadra che solitamente vanta il miglior bilanciamento in percorrenza, la Ferrari, si sia confermata oggi come riferimento, mentre chi non è riuscito a entrare nella finestra di funzionamento ideale, pur disponendo teoricamente di un buon livello di carico, ha finito per faticare.

Ed è esattamente questo che temeva la Mercedes alla vigilia, ossia una Ferrari veloce sin dal primo istante, dato che che le caratteristiche della pista si prestano a esaltare certe qualità della SF-26: "Il nostro passo sul giro singolo non mi è sembrato buono, ma siamo competitivi sui long run. Ma alla fine è successo quello che temevamo con la Ferrari”, ha spiegato Russell a fine sessione.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Difficoltà emerse in modo ancora più evidente proprio sul giro secco, dove una gestione non ottimale delle gomme le rende molto difficili da controllare. Sebbene la temperatura dell’asfalto non fosse particolarmente elevata, restando sotto i 30°C, l’Hungaroring presenta molte curve in rapida successione: una caratteristica che porta gli pneumatici a surriscaldarsi se mal gestiti, non dando mai il tempo di raffreddarli.

Molte squadre si aspettavano di poter irrigidire maggiormente le vetture per mantenere una piattaforma aerodinamica e meccanica stabile nella sequenza a media velocità del secondo settore, ma la riasfaltatura ha in realtà peggiorato le condizioni del manto stradale, facendo emergere nuove sconnessioni. Di conseguenza, chi aveva puntato su un assetto più rigido si è ritrovato quasi colto in contropiede, dovendo rivedere il setup per trovare una finestra di funzionamento più efficace sui dossi ed evitare bottoming.

Non essere riusciti a individuare il modo per rendere la vettura bilanciata in percorrenza, soprattutto con le forti folate di vento che hanno caratterizzato la giornata, ha pesato in modo significativo sul cronometro e sui problemi in staccata, dato che soffiava da dietro togliendo carico dove serviva. In Mercedes sono convinti che la monoposto sia oggi molto lontana dal suo reale potenziale.

George Russell, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ad esempio, nel suo giro veloce con la mescola più tenera George Russell ha accusato un marcato sottosterzo nella sequenza rapida del secondo settore che, oltre a costargli tempo prezioso, ha innalzato la temperatura delle gomme anteriori. Come in un effetto a cascata, questo ha ridotto ulteriormente il grip nel terzo settore, contribuendo a spiegare perché il distacco cresca in modo costante, curva dopo curva.

Nella prima parte del giro, pur mostrando qualche limite, la W17 riesce tutto sommato a mantenersi competitiva, tanto da arrivare all’uscita di curva 5 con un ritardo inferiore al decimo rispetto alla Ferrari di Lewis Hamilton. È però da quel punto in avanti, quando prende avvio la sequenza più guidata del secondo settore, che la Mercedes inizia a perdere decimi in serie: il sottosterzo non incide soltanto sulla velocità di percorrenza, ma compromette anche l’uscita di curva, costringendo a spendere più energia.

Ciò emerge in modo ancora più evidente nell’ultima parte del giro, in particolare in curva 13 e 16, dove serve una vettura solida nella fase di rotazione ma anche stabile nella gestione dell’acceleratore. Non sorprende quindi che in questi tratti i piloti della Stella fatichino a tornare sul gas in uscita, ampliando quanto già perso a centro curva.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Penso che sia per me sia per Kimi la macchina fosse tutt’altro che perfetta, a dire il vero, e crediamo ci sia margine per migliorare. C’era davvero tanto vento e penso che cambierà direzione, quindi potrebbe influenzare parecchio la situazione.”, ha spiegato Russell alla fine della sessione, indicando come la sensazione è che ci sia ancora un margine consistente per fare un deciso salto in avanti.

Nonostante il timore sia concreto e reale, anche perché il gap è importante e non sarà facile riuscire a sistemare tutti i problemi, dall’altra parte in casa Mercedes c’è ancora ottimismo che la pole sia ancora alla portata nel caso si riuscisse a capire come estrarre quel potenziale inespresso della W17: “La vettura è sembrata fuori bilanciamento, difficile, nervosa. Ma pensiamo sia probabilmente un tema di gomme che non siamo riusciti a portare nella giusta temperatura, perché nei long run siamo stati più competitivi e più costanti”, ha spiegato Bradley Lord, vice Team Principal Mercedes.

“[Il passo della Ferrari] non è allarmante, ma è davvero un buon target. Quindi speriamo di poter lottare per la pole. Siamo stati competitivi su ogni tipo di circuito quest’anno. So che c’è una certa narrativa secondo cui alcune piste favoriscono noi e altre favoriscono loro, ma in generale abbiamo visto gli altri team oscillare. Noi invece siamo stati costantemente lì davanti, in lotta, e in grado di competere per la pole in ogni gara, quindi deve essere il nostro obiettivo anche per domani”.