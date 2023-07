F1 | Mercedes sfida le regole con una nuova ala anteriore estrema La squadra di Brackley arriva per ultima fra i top team con una nuova ala anteriore, ma questo non significa che la soluzione della Stella sia una copiatura di quanto già visto su Red Bull e Ferrari. Sulla W14, infatti, il tema dell'effetto out wash è stato interpretato in modo inedito e che potrebbe far discutere per alcune soluzioni estreme che vanno oltre lo spirito del regolamento, ma che rispettano le norme per come sono scritte.