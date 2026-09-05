F1 | Mercedes: Russell voleva fare la pole solo con la scia, perché ha scelto una W17 da gara

L’Alpine ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con Pierre Gasly che ha giocato il ruolo del guastafeste siglando la pole position nel GP d’Italia, quando tutto sembrava apparecchiato per la partenza al palo di George Russell. L’inglese ha mancato il suo dodicesimo via davanti a tutti per 60 millesimi.

Per molti, moltissimi nel paddock del tempio della velocità il grande sconfitto delle qualifiche è stato George, ma è bastato guardare gli sguardi nel box Mercedes per capire che in realtà non è stato affatto così (escludendo il puntuale cazzotto tirato da Toto Wolff sul computer quando la pole di Gasly si è materializzata). La Stella è pronta a far brillare la sua luce domani, quando si assegneranno i punti.

Certo nessuno si aspettava l’improvvisa esplosione di Pierre Gasly, ma la prestazione di Russell sarebbe stata in linea perfetta con le aspettative se Max Verstappen all’inizio del run decisivo della Q3 non avesse deciso di superare la W17. Toto Wolff non ha dubbi: “Sì, credo che Max ci abbia passato nella fase di lancio dell'ultimo giro. Ha rovinato a George la preparazione della tornata e in fase di partenza era semplicemente troppo vicino. E questo ha compromesso il tempo sul giro e, quindi, ci ha fatto perdere la pole position”.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La Mercedes aveva chiesto a Kimi Antonelli di dare la scia al compagno di squadra, consapevole che con l’omologazione della quinta power unit sarebbe comunque scattato in coda allo schieramento: il bolognese si è attenuto scrupolosamente alle indicazioni:

“Ho fatto quello che dovevo – spiega serafico Kimi -. Il team mi ha chiesto di dare una mano a George e ho cercato di aiutarlo il più possibile. Certo, è stata una sensazione un po' particolare, perché anche il giro che ho percorso da solo è stato un po' strano e di sicuro non è stato un giro pulito”.

Si era detto che Russell avrebbe puntato alla pole position, mentre Antonelli in gara cercherà una clamorosa rimonta dalle retrovie. Ed era lecito pensare che George avesse preparato la sua freccia nero e argento per centrare il giro secco e mettersi domani davanti a tutti. L’inglese, però, non ha l’anello al naso, perché insieme a Lewis Hamilton è il contendente di Kimi per il titolo mondiale, per quanto staccato di 59 punti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

È facile credere che nei calcoli del britannico bastasse la scia del compagno di squadra per siglare la pole position e non fosse necessario puntare ad una monoposto troppo scarica (come si era visto nelle prove libere), perché la scelta più estrema l’avrebbe potuta pagare in gara. Non deve stupire, quindi, che l’Alpine possa aver cercato la zampata, sapendo che domani non avrà il passo per contrastare la Mercedes.

“Sono sinceramente contento che l’Alpine abbia conquistato la pole position – prosegue Wolff-. Hanno attraversato momenti davvero difficili e noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo a risalire la china dandogli la power unit...”.

Basta guardare i tempi dei long run per capire che ballano sei decimi al giro sul passo gara fra le Mercedes e le Alpine. Sulla carta, dunque, non ci sarà storia e Russell farà tutto il possibile per vincere il GP. George, quindi, ha deliberato una macchina per i 53 giri della corsa, perfettamente consapevole che Kimi prenderà il via con un treno di gomme a mescola hard. Il ragazzo bolognese, con questa scelta, si tutelerà anche in caso di safety car nella prima frazione della corsa: non fermandosi ai box potrebbe guadagnare molte posizioni, portandosi magari al comando, mentre gli avversari potrebbero fare il pit stop.

Il leader del mondiale, in quel caso, dovrebbe cercare di allungare il più possibile lo stint contando sul fatto che con queste monoposto l’italiano è forse il pilota che meglio di chiunque altro sa... sussurrare alle gomme. Russell è perfettamente consapevole di questa eventualità e si è messo nella condizione di poter reggere la sfida in casa.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Con la penalizzazione scontata di Oscar Piastri per l’impeding a Liam Lawson, c’è la Ferrari in seconda fila: ci sono tutti i presupposti per una bella battaglia che si giocherà sulla capacità di ripartire l’energia elettrica nel giro e nel saper preservare gli pneumatici posteriori dai rischi del surriscaldamento. Le rosse, pur non mostrando ancora una volta un'esecuzione perfetta, sono arrivate a poco più di un decimo nel giro secco dalla W17, mentre potrebbero essere una minaccia più concreta in gara.

Antonelli, per parte sua, ha le idee chiare sul da farsi: “Cercheremo di evitare problemi nelle prime due chicane, ma poi ovviamente vorremmo liberarci del traffico il più velocemente possibile nei primi giri, per cercare di raggiungere le vetture più veloci”.

Il messaggio è chiaro, lampante. E Kimi sa che potrà andare a chiedere la scia di George quando sarà Russell a dover cambiare il quinto motore pagando la penalità...