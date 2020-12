Mercedes: Russell usa il volante di Hamilton e il DAS

George Russell ha messo subito le carte in tavola: l’inglese al debutto con la Mercedes W11 nelle prove libere del GP di Sakhir ha fatto sfoggio delle sue capacità, mettendosi in testa alla lista dei tempi con una bella personalità e nessun timore reverenziale nei confronti di Valtteri Bottas.

L’inglese si è calato nell’abitacolo di Lewis Hamilton e ha dovuto adeguarsi al posto di guida del sette volte campione del mondo: essendo una qecimauindicina di centimetri più alto di Lewis, George ha dovuto sottostare a qualche sacrificio.

Ha indossato un paio di scarpe di un numero più piccolo per evitare che i piedi possano interferire con il telaio. Non solo, ma ha faticato a stare nel cockpit con le spalle, per cui i tecnici di Brackley cercheranno di rendere più confortevole l’abitacolo.

Fra le cose interessanti da segnalare c’è che l’inglese ha girato disponendo del DAS, mentre Valtteri Bottas ha lavorato senza, pensando al prossimo anno quando la soluzione sarà bandita dalla FIA.

Ma l’aspetto più curioso è che Russell è sceso in pista con lo stesso volante di Hamilton, vale a dire con un solo bilanciere per il controllo della frizione, mentre il pilota finlandese da sempre utilizza una soluzione doppia, proprio come George ha sempre usato sulla Williams. Sarebbe stato più facile familiarizzare con una soluzione nota e, invece, ha scelto la versione più estrema.