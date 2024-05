F1 | Mercedes: Russell osa l'ala sperimentale, nuovo inizio W15

George Russell quinto, in terza fila, e Lewis Hamilton, settimo in quarta: distacco 78 millesimi di secondo. Poco più di un niente. Il più giovane inglese ha scelto di andare in qualifica nel GP di Monaco con un’ala nuova, mentre il sette volte campione del mondo ha utilizzato la versione standard.

George aveva l’unico esemplare disponibile ma se l’è giocato lo stesso, perché i tecnici di Brackley vogliono capire come mai la W15 in pista sia così diversa dalla vettura che studiano in simulazione.

Russell ha accettato una scommessa: l’ala, ma in realtà la modifica coinvolge anche il muso, avrebbe dovuto debuttare nel GP di Spagna. La fabbrica di Blakley sta lavorando in tempi serrati con l’intento di anticipare la modifica già in Canada e, nel frattempo, è venuto pronto il primo esemplare che è stato portato con un certo coraggio a Monte Carlo.

Venerdì in FP1 la soluzione doveva essere valutata in una semplice prova comparativa, ma i numeri visti hanno consigliato lo staff di James Allison a insistere non solo nelle altre sessioni di libere, ma anche in qualifica e poi oggi in gara.

Mercedes, insomma, consapevole di avere un problema di stabilità aerodinamica, a differenza della Ferrari che introduce le novità solo in occasione dei piani programmati, cerca di guadagnare tempo anche su una pista come quella del Principato che poco concede all’aerodinamica.

Mercedes W15: ecco l'ala di Hamilton ancora con il "cavetto" Foto di: Giorgio Piola

Si tratta di un’ala anteriore che si ispira di più ai concetti del 2023, abiurando l’idea che aveva destato un certo scalpore all’inizio del 2024 quando sulla W15 una porzione del flap mobile, quella più vicina al telaio, aveva lasciato il posto a un “cavetto” in carbonio.

La FIA aveva stabilito che la trovata della Stella rispettava pienamente l'Articolo 3.9.1 e) del regolamento tecnico. A Brackley avevano cercato una soluzione che servisse a ridurre la resistenza all’avanzamento, nella speranza di riuscire a gestire meglio il flusso d'aria nella parte anteriore della vettura per contribuire ad aumentare la portata d’aria nel fondo.

Il “cavetto”, ma non solo, avrebbe generato dei vortici che al variare delle velocità avrebbero cambiato il comportamento della W15 sia nelle curve ad alta che a bassa, per cui è stata disegnata una parte anteriore più in linea con le scelte della concorrenza, cercando di implementare l’effetto out wash all’interno della paratia laterale.

Dettaglio della nuova ala Mercedes W15 Foto di: Giorgio Piola Dettaglio della vecchia ala Mercedes W15 che usa Hamilton Foto di: Giorgio Piola

È il caso, quindi, di parlare di un’ala anteriore totalmente nuova come idea, che non si limita ad abrogare il “cavetto”. Ora è stato ripristinato un flap regolabile a tutta larghezza con un diverso attacco al muso che presenta un nasino leggermente rivisto sulla punta, visto che il secondo elemento sul quale si adagia, è tornato ad avere una forma più a freccia e con una corda decisamente maggiorata specie in prossimità della paratia laterale.

La corda dei due flap superiori, quindi, è più corta specie nel terzo elemento, cercando di orientare i flussi all’esterno della ruota anteriore. La Mercedes gioca una carta a sorpresa su una pista poco rappresentativa per l’aerodinamica, ma nel team tira una brutta aria e raccogliere dati utili per capire cosa è necessario cambiare può aiutare ad indirizzare lo sviluppo verso una seconda parte di campionato meno problematica della prima.