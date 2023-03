F1 | Mercedes "ruba" alla Red Bull la nuova consulente speciale

Carica lettore audio

Dopo che venerdì mattina il team principal Toto Wolff è stato visto entrare nel paddock del Bahrain con l'ex direttore delle risorse umane della Red Bull Jayne Poole, la Mercedes ha confermato che la donna è stata assunta come consulente senior della squadra.

Secondo quanto si apprende, la Poole lavorerà a stretto contatto con Wolff e sarà coinvolta nella valutazione dell'attuale infrastruttura della Mercedes, oltre ad offrire consigli su eventuali modifiche da apportare, soprattutto nel momento in cui i team si adegueranno alla vita sotto il budget cap.

La Poole è ben nota nel paddock della F1 e, nel ruolo che ha svolto alla Red Bull per molti anni, ha fornito un solido supporto al team principal Christian Horner, con il quale era regolarmente presente ai Gran Premi.

La sua conoscenza dei meccanismi della Red Bull potrebbe essere utile anche alla Mercedes, che sta cercando di tornare ai vertici della classifica di F1.

Wolff è sempre stato chiaro sulla necessità per le squadre di F1 di evolversi ed adattarsi costantemente per garantire che la squadra non venga mai lasciata in panne in caso di partenza di figure di spicco.

All'inizio di quest'anno ha detto: "Credo che uno dei successi del nostro team sia stata la pianificazione delle successioni. È chiaro che non si può congelare una struttura di successo. Ma bisogna quasi reinventarsi, pur mantenendo ciò che c'è di buono".

Jayne Poole, Mercedes special advisor Photo by: Uncredited

La Mercedes ha già affrontato la necessità di riorganizzare le cose quest'anno dopo la partenza dell'ex responsabile delle strategia James Vowles, che è diventato team principal della Williams.

Wolff ha detto che l'uscita di scena di Vowles ha evidenziato la necessità per la sua squadra di essere ben preparata per il futuro.

"In un certo senso, si apre quella pianificazione delle successioni che ci è sempre stata cara, e le persone valide faranno la loro strada nella loro carriera", ha detto.

"Ci sono molti più vantaggi nel fatto che James se ne vada e diventi team principal della Williams, che aspetti negativi. Dal punto di vista personale, ovviamente, James ci mancherà. Ho lavorato a stretto contatto con lui per molti, molti, molti anni".

La Mercedes non ha ancora nominato un sostituto diretto di Vowles per quanto riguarda le responsabilità che ha assunto lo scorso anno, quando si era allontanato dal coinvolgimento diretto nella strategia, che comprendeva anche la gestione del programma junior della squadra.

Tuttavia, l'ex pilota di F1 Jerome D'Ambrosio, che di recente è stato team principal per Venturi in Formula E, è stato collegato ad una posizione in Mercedes.

D'Ambrosio è stato ospite del team durante i test in Bahrain della scorsa settimana e sarà presente anche al Gran Premio del Bahrain di questo fine settimana.