F1 | Mercedes: rotto il coprifuoco per sostituire il telaio di Russell

Nella tarda serata di ieri il personale della Mercedes è stato costretto a prolungare il programma di lavoro per ripristinare la monoposto di George Russell, protagonista suo malgrado di un violento incidente contro le barriere nelle curve veloci del secondo settore del tracciato di Città del Messico.

Dopo pochi minuti dall'inizio della FP2, infatti, l'inglese è finito contro le barriere dopo aver perso la vettura in testacoda, con una dinamica che si è innescata in seguito a un passaggio sul cordolo che ha iniziato a far "saltellare" la vettura, toccando in più occasioni contro l'asfalto. A quel punto, per Russell è stato difficile mantenere il controllo della monoposto, finendo contro le barriere poste in uscita di curva nove.

“Onestamente, non so cosa sia successo. La macchina ha iniziato a rimbalzare e, prima ancora che avessi la possibilità di riprenderla, era già in testacoda”, ha spiegato Russell al termine della giornata di libere, sottolineando proprio quanto questo effetto di "rimbalzo" abbia avuto un suo peso specifico nell'incidente. È bene tenere a mente che la scorsa settimana ad Austin Mercedes aveva spinto sul setup, optando per un assetto aggressivo in termini di altezza da terra e rigidità sospensiva, che si è rivelato però eccessivo dati gli avvallamenti della pista americana. A Città del Messico l'asfalto è molto più liscio, ma bisogna comunque saper sfruttare i cordoli in alcuni tratti per estrarre un buon tempo.

La vettura di Russell contro le barriere Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

L'incidente dell'inglese è costato molto non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'impegno dei meccanici. Infatti, per la seconda volta nel corso della stagione 2024, la Stella ha infranto il coprifuoco imposto al personale che opera nel paddock, sfruttando l'ultima delle due eccezioni concesse dal regolamento. Un'esigenza che si è resa necessaria dal fatto che i meccanici hanno dovuto sostituire il telaio, dovendo di fatto rimontare la vettura quasi da zero dopo l'impatto del venerdì.

A differenza del compagno di squadra Lewis Hamilton, per questo fine settimana Russell ha a disposizione solamente il vecchio pacchetto, senza le ultime novità introdotte lo scorso weekend, dato che il kit con gli aggiornamenti era rimasto danneggiato a seguito di un incidente durante le qualifiche del sabato ad Austin. Russell proseguirà quindi con il vecchio pacchetto per il resto del Gran Premio, con la speranza che il kit aggiornato con le novità possa essere disponibile in tempo per l'appuntamento in Brasile dopo essere tornato in fabbrica a Brackley per le riparazioni.

Tuttavia, come confermato da Mercedes, la buona notizia è che la Power Unit e il cambio non avrebbero riportato danni durante l'incidente, per cui potranno essere utilizzati nuovamente nel corso degli ultimi appuntamenti di questa stagione.