F1 | Mercedes: riparazione delle due W13 a porte chiuse

Carica lettore audio

I meccanici della Mercedes ieri sera non hanno interrotto il coprifuoco per iniziare la riparazione delle due W13 incidentate ieri in Q3 da Lewis Hamilton e George Russell. La squadra di Brackley ha preparato tutti i gruppi da sostituire delle due monoposto incidentate nella fase finale del turno da qualifica di ieri e questa mattina alle 9,30 hanno iniziato il lavoro di ricostruzione delle frecce d’argento.

Incidente di Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sfruttando le opportunità concesse dal regolamento FIA, gli uomini della Stella hanno montato i paravento davanti alle porte dei garage per poter lavorare indisturbati e, soprattutto, lontani da occhi indiscreti nella speranza di mandare in pista i due piloti in tempo per la seconda sessione di prove libere in programma alle 12,30 per vedere che tutto sia in ordine in vista della garetta di oggi pomeriggio.

George Russell, Mercedes W13, guarda il danno alla sua auto dopo l'incidente in Q3 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

George Russell scatterà quarto, mentre Lewis Hamilton si schiererà nono, visto che entrambi i piloti beneficiano della penalizzazione di Sergio Perez che è stato retrocesso in 13esima posizione per non aver rispettato un track limit in Q2.

La Mercedes ha comunicato che le due W13 non hanno subito dei danni che riguardano le power unit, mentre hanno sostituito i due cambi e per l’urto particolarmente violento di Hamilton con la parte laterale della vettura è stata programmata lanche a sostituzione del telaio con la scocca di scorta.

I due conduttori, some sapete, sono entrambi usciti incolumi dal botto contro le barriere.