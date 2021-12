F1 | Mercedes presenta una richiesta di intenzione d'appello

Il collegio dei commissari di gara del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1, hanno respinto tutti e due i reclami presentati dalla Mercedes nel post gara e hanno di conseguenza confermato Max Verstappen campione del mondo. Ma, come prevedibile ed ampiamente preventivato, non è affatto finita qui.

Mercedes, pochi istanti dopo aver saputo del rigetto dei reclami da parte dei commissari di gara, ha immediatamente fatto sapere che presenterà una richiesta di intenzione d'appello, così come previsto dal regolamento sportivo internazionale della FIA; per la precisione dall'articolo 15 e dal Capitolo 4 del Regolamento Disciplinare della FIA.

Poco dopo la fine della gara, Mercedes aveva presentato due proteste ai commissari di gara di Yas Marina riguardo la ripresa della gara a un giro dal termine, con Verstappen che ha superato Hamilton e, grazie a quel sorpasso, si è laureato campione del mondo per la prima volta in carriera.

I commissari hanno respinto i reclami, ma Mercedes ha confermato con poche righe il fatto di "aver depositato l'intenzione di fare appello al documento 58/ decisione dei commissari sportivi di respingere i reclami del team".

Ora la Mercedes avrà 96 ore per decidere se presentare formalmente un ricorso alla Federazione Internazionale dell'Automobile. Questo, a oggi, sembra quasi certo. Le prossime ore saranno probabilmente impiegate dal team per capire se potrà presentare (e in che modo) il caso alla FIA.

Intanto Toto Wolff, team principal della Mercedes che è stato protagonista di team radio di fuoco nei confronti del direttore di gara della F1 Michael Masi, ha preferito non commentare l'accaduto, non concedendo alcuna intervista post gara e post decisioni dei commissari. L'impressione è che il Mondiale 2021 di Formula 1 non sia affatto terminato qui.