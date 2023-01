F1 | Mercedes presenterà la W14 il 15 febbraio

Carica lettore audio

Un'immagine: sfondo nero, due lettere e due numeri di colore verde. F1 W14. Sopra, in bianco, una data. Così Mercedes ha scelto di annunciare la data di presentazione della monoposto con cui prenderà parte al Mondiale 2023 di Formula 1.

Niente video di anteprima, niente immagini emozionali. Solo una monoposto coperta sullo sfondo e niente di più. Less is more, la locuzione che deriva dal mondo dell'architettura (attribuita all'architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe) è stata presa d'esempio in maniera perfetta dal team di Brackley.

Un modo rapido ed efficace di arrivare al punto, soprattutto dopo una stagione priva di titoli come non accadeva dall'ormai lontanissimo 2013, ultima stagione prima dell'avvio dell'era ibrida della F1 in cui Mercedes ha fatto incetta di titoli per 8 anni con 15 titoli iridati sui 16 disponibili.

La monoposto che sarà affidata al 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton e a George Russell sarà svelata il 15 di febbraio, ossia il giorno dopo San Valentino ma, soprattutto, poche ore dopo aver visto le forme della nuova Ferrari.

La Rossa, erede della buona F1-75, sarà presentata il giorno prima e farà subito il suo esordio in pista sfruttando alcuni chilometri previsti dal regolamento sportivo. Non è ancora chiaro, invece, se la W14 E-Performance farà lo stesso il giorno successivo, ma in passato il team diretto da Toto Wolff ha spesso optato per una soluzione del genere sul tracciato britannico di Silverstone.

La W14 E-Performance è molto attesa perché farà capire se Mercedes continuerà a perseguire la filosofia "Size zero" delle pance - soluzione che fece non poco scalpore nei test pre-stagionali 2022 di Sakhir - o se, invece, ci sarà un cambio di filosofia netto, magari ricalcando forme che nel 2022 si sono rivelate più ideali per ingombri, drag ridotto e gestione del bilanciamento.

Per vedere la nuova nata di Brackley dovremo attendere poco più di un mese, ossia la settimana in cui gran parte dei team mostreranno le loro vetture base da cui partiranno per poi svilupparle già nel primo e unico test previsto in Bahrain, prima del via del Mondiale che si terrà sempre sulla pista di Sakhir.