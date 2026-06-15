F1 | Mercedes presenta una richiesta di appello contro la revisione che ha ridato il podio a Gasly

Sebbene il Gran Premio di Barcellona sia già concluso, il risultato della gara di Monaco è ancora oggetto di discussione nel paddock della Formula 1. La doppia penalità di tempo inflitta a Gasly per eccesso di velocità nella pitlane è stata annullata, ma non tutte le squadre sono entusiaste di questo esito.

McLaren e Red Bull hanno presentato una notifica di intenzione di appello alla FIA, guadagnando di fatto 96 ore di tempo per decidere se procedere o meno con un appello formale, un passo che, secondo la Red Bull, non è ancora stato confermato.

Allo stesso tempo, la Mercedes ha avviato una procedura di diritto di revisione per il risultato di George Russell a Monaco. Anche il pilota britannico era stato sanzionato con cinque secondi di penalità per eccesso di velocità nella pitlane, ma la squadra di Toto Wolff sostiene che il caso Gasly fornisca elementi nuovi e significativi.

Pierre Gasly, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Questo è il primo requisito per una procedura di diritto di revisione, che si articola sempre in due fasi. In primo luogo, i commissari devono determinare se le prove aggiuntive siano effettivamente nuove, significative e rilevanti. Solo a quel punto i commissari della gara in questione possono riaprire il caso e riesaminarlo.

Nel caso della Alpine, la squadra francese ha avuto successo su entrambi i fronti, in gran parte perché il cronometrista ufficiale, la Formula One Management, ha riconosciuto che le misurazioni a Monaco non erano del tutto accurate. Il verdetto dei commissari ha infatti confermato che i piloti potevano legalmente percorrere una traiettoria più breve nella pitlane di Monaco rispetto a quella utilizzata dai direttori di gara nei loro calcoli.

Questi due fattori hanno spinto la Mercedes a richiedere il diritto di revisione anche per il caso di Russell. La squadra di Wolff sostiene che sia l'ammissione dell'errore nelle misurazioni, sia l'annullamento della penalità di Gasly, costituiscano prove inedite che non erano disponibili al momento della gara e, di conseguenza, quando Russell è stato sanzionato.

“E sulla questione Gasly, sì, abbiamo chiesto un diritto di revisione perché vogliamo semplicemente sederci al tavolo quando vengono prese le decisioni”, ha detto Wolff domenica sera.

George Russell, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La Mercedes ha confermato lunedì mattina, su richiesta di Motorsport.com, che la procedura è stata effettivamente avviata, notizia poi confermata anche dalla FIA. Al momento della stesura di questo articolo, tuttavia, non è ancora stato rilasciato alcun documento ufficiale da parte della Federazione, poiché il team deve ancora presentare diversa documentazione prima che il caso possa iniziare formalmente.

Wolff ha ammesso a Barcellona che le possibilità di successo della Mercedes appaiono scarse. Il motivo principale è che Russell, a differenza di Gasly, ha già scontato una delle sanzioni inflitte, ossia una penalità di drive-through.

L'Alpine è riuscita semplicemente a far sottrarre i dieci secondi di penalità dal tempo complessivo di gara di Gasly. La situazione di Russell, invece, è più complessa: il pilota della Mercedes non ha scontato l'originaria penalità di cinque secondi, ricevendo al suo posto un drive-through.

Con il diritto di revisione, la Mercedes spera quantomeno di assicurarsi "un posto al tavolo", per usare le parole di Wolff, cercando al contempo di ottenere ulteriori chiarimenti sulla questione da parte dei commissari.