F1 | Mercedes potrebbe rivalutare l'accordo con Kingspan

Il marchio tedesco ha annunciato prima del Gran Premio dell'Arabia Saudita di aver firmato una partnership con questa società internazionale.

Tuttavia, questo legame ha scatenato un'enorme ondata di polemiche per il coinvolgimento di Kingspan nel disastro della torre Grenfell, nel quale sono rimaste uccise 72 persone nel 2017.

L'isolante Kingspan era uno dei prodotti utilizzati all'esterno della torre e il suo ruolo nella tragedia è ancora oggetto di un'inchiesta pubblica.

Il gruppo Grenfell United, composto dai sopravvissuti e dai familiari in lutto, ha scritto a Wolff per esprimere il proprio disgusto per l'accordo di sponsorizzazione con Kingspan. Toto ha risposto dicendo di essere disposto ad incontrarli per capire meglio la situazione.

Inoltre, Michael Gove MP, segretario di stato per il livellamento, gli alloggi e la comunità, ha scritto a Wolff avvertendolo che il governo britannico potrebbe cambiare le regole di sponsorizzazioni legate al motorsport, per quanto è arrabbiato per questa situazione.

Anche il sette volte iridato Lewis Hamilton ha suggerito la rimozione dei loghi Kingspan dalle vetture dopo le qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita, aggiungendo di non essere a conoscenza dell'accordo prima che venisse ufficializzato.

Quando gli è stato domandato se ritiene che questa possibilità sia realistica, Wolff ha detto: "Abbiamo discusso anche di questo, ci metteremo in contatto con Kingspan e troveremo la soluzione giusta".

"C'è un accordo contrattuale e vogliamo solo fare la cosa giusta con integrità. Ed è per questo che non voglio commentare ulteriormente".

Wolff ha detto che quanto accaduto negli ultimi giorni gli ha insegnato alcune grandi lezioni, con il contraccolpo dell'accordo con Kingspan che sembra aver colto di sorpresa sia lui che la squadra.

"C'è sicuramente molto da imparare, sia per me personalmente che per la squadra", ha detto. "Ma quello che voglio dire è che abbiamo iniziato un dialogo con alcune delle famiglie in lutto e dei sopravvisuti alla tragedia della Grenfell Tower per capire meglio il dolore che ha causato. E questo processo è appena iniziato".

"Ma vorremmo avere un po' di privacy mentre è in corso questo processo. E lo stiamo seguendo con una certa urgenza".

Incalzato sul fatto che si sia pentito di essere andato avanti con l'accordo, Wolff ha detto: "Tutti noi cresciamo ed impariamo nel corso della nostra vita, e questa è chiaramente una situazione che mi farà migliorare in futuro. E la mia valutazione, il mio processo decisionale. Ma stop, perché tutto quello che dico in più può mettermi in una brutta situazione".