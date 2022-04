F1 | Mercedes non scalda le gomme e rimane senza grip

Carica lettore audio

Undicesimo George Russell, tredicesimo Lewis Hamilton. Chi aveva ipotizzato una Mercedes in grado di tirare fuori la testa sul circuito di Albert Park è rimasto deluso, non solo non ci sono stati passi avanti, ma i verdetti del venerdì si sono confermati peggiori di quelli già poco esaltanti di Sakhir e Jeddah.

Per gli ingegneri del team campione del mondo la W13 è una coperta corta, risolvere un problema comporta l’avere a che fare con le controindicazioni, e il risultato è che non si vede una via d’uscita. Il tutto mentre gli avversari familiarizzano sempre più con le rispettive monoposto avvicinandosi alla completa efficienza dei propri progetti.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Oggi a Melbourne sia Russell che Hamilton sono stati alle prese con un evidente mancanza di grip, la monoposto non è stata in grado di dare fiducia ai piloti e si è confermato il problema del saltellamento, un dilemma che ormai sembra essere un compagno di viaggio poco gradito su ogni pista.

Il motivo che ha impedito ai due piloti Mercedes l’accesso alla top-10 è stata l’impossibilità a mettere le gomme nella giusta finestra di temperatura, ovvero ciò che per anni è stato un ‘plus’ delle monoposto progettate a Brackley.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Abbiamo difficoltà a generare la temperatura sulle gomme – ha confermato il responsabile degli ingegneri Andrew Shovlin - questa è la cosa più importante su cui dobbiamo lavorare durante la notte. Nella prima sessione siamo stati più competitivi, poi la temperatura in FP2 è calata e in condizioni più fresche abbiamo sofferto, dai dati vediamo in modo chiaro cosa non funziona, non generiamo energia sulle gomme”.

“Siamo in un circolo vizioso – ha ammesso Shovlin – i piloti sentono poco grip e non riescono a portare velocità nelle curve più veloci, ed è proprio quella velocità che genererebbe la temperatura di cui abbiamo disperatamente bisogno. Se riusciremo a migliorare questa situazione allora avremo la giusta aderenza: questo è il lavoro che ci attende".

"Quindi, non è stata una giornata facile nel complesso, ma quest'anno ci stiamo abituando. Abbiamo alcune idee su quale direzione possiamo andare con il setup e lavoreremo durante la notte a Brackley per capire cosa cambiare, quindi incrociamo le dita e speriamo di migliorare la situazione in vista di domani”.

Mercedes W13, dettaglio del fondo Photo by: Giorgio Piola