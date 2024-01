F1 | Mercedes-Luminar studiano una tecnologia laser da Safety Car

Luminar ha già lavorato con Mercedes-Benz e altre case automobilistiche, tra cui Volvo e Nissan, per perfezionare i suoi prodotti per l'uso su strada.

Il sistema LiDAR (Light, Detection and Ranging) dell'azienda con sede in Florida utilizza i laser per creare una mappa tridimensionale dell'ambiente circostante il veicolo, consentendo un rilevamento accurato degli oggetti che si trovano davanti anche in caso di maltempo.

Luminar afferma di poter rilevare detriti fino a 250 metri di distanza e oggetti fino a 500 metri.

Il piano prevede lo sviluppo del sistema per l'utilizzo sulla safety car nel 2024 e, se il sistema sarà ritenuto soddisfacente dalla FIA, sarà introdotto nei weekend di gara, fornendo informazioni aggiuntive sulle condizioni della pista al controllo della gara.

"Il sensore creerebbe una mappa 3D in tempo reale dell'ambiente davanti alla safety car, migliorando notevolmente la capacità di chi la guida di valutare la situazione in pista mantenendo le alte velocità richieste", spiega la Mercedes.

L'apparecchiatura sarà incorporata sul tettuccio della Mercedes-AMG GT Black Series che funge da safety car.

Il team principal della Mercedes F1, Toto Wolff, ha sottolineato il potenziale del sistema Luminar: "Sono rimasto molto colpito dal loro percorso fino ad ora, dalla loro tecnologia e dal lavoro che hanno svolto".

"Si tratta di un settore davvero entusiasmante e innovativo che avrà implicazioni di vasta portata per l'industria automobilistica e per la mobilità in generale".

La nostra collaborazione si avvarrà del lavoro di sviluppo iniziale tra Luminar e Mercedes-Benz come base di partenza, e sono entusiasta di vedere cosa possiamo fare con esso".

"La cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità di Luminar si sposa incredibilmente bene con la nostra etica e valori, quindi si tratta di una collaborazione naturale".

Markus Schafer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz AG, ha aggiunto: "La collaborazione con il nostro team di F1 è un'estensione naturale della collaborazione già in essere tra Mercedes-Benz e Luminar per contribuire a realizzare la nostra visione di una guida senza incidenti nelle auto di serie Mercedes".

"Mercedes-Benz è sempre stata all'avanguardia nell'innovazione e nella sicurezza e non vediamo l'ora di continuare i nostri sforzi di sviluppo con Luminar per portare questa tecnologia al nostro team di F1".

Luminar vede nella F1 una vetrina ideale per i suoi prodotti: "La tecnologia di Luminar ha sempre avuto l'obiettivo di aumentare i limiti delle prestazioni migliorando al contempo la sicurezza automobilistica", ha dichiarato il fondatore e AD, Austin Russell.

"Tramite la F1, Mercedes-AMG la sta portando all'estremo su un palcoscenico mondiale di appassionati di automobili".

"La stessa tecnologia all'avanguardia sviluppata in collaborazione con Mercedes-Benz per le sue auto di serie sarà condivisa con il team Mercedes di F1, dimostrando vantaggi in termini di prestazioni e sicurezza a qualsiasi velocità, dalla città, all'autostrada, alla pista".