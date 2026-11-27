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F1 | Mercedes: lo studio dei cestelli non si ferma mai. L'obiettivo portare le gomme in finestra di temperatura
La squadra di Brackley non ha bloccato lo sviluppo della W17 perché quello che di buono viene trovato adesso può essere utile anche sulla monoposto del prossimo anno. Sulla freccia nero e argento possimo apprezzare il lavoro certosino di alcuni passaggi d'aria che vengono modificati gara dopo gara.
Franco Nugnes
Pubblicato: 27 nov 2026, 08:20
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La Mercedes non ha ultimato lo sviluppo della W17: i tecnici di Brackley continuano a fare degli esperimenti che sono finalizzati alla stagione 2027. L’obiettivo è duplice: trovare consistenza di prestazione nell’ultimo pacchetto di aggiornamento della freccia nero e argento che è stato proposto a Sepang e dare dei validi indirizzi ai tecnici capeggiati da James Allison, direttore tecnico convinto a restare ancora un anno, e Simone Resta.
L’attenzione di AG Photo a Lusail si è concentrata su qualcosa che di solito non rientra nel menù delle modifiche che la FIA pubblica ad ogni GP prima della FP1: l’occhio è andato ai cestelli anteriori e posteriori.
Nel corner la funzione dei cestelli è sempre più importante perché il loro disegno e, soprattutto, le canalizzazioni interne che portano l’aria fresca possono avere funzioni molto diverse. Solo una parte minima che viene catturata dalla presa viene destinata all’impianto di raffreddamento dei freni.
Dettaglio della Mercedes W17 senza i cestelli : si nota il disco carenato con materiali termoisolanti
Foto di: AG Photo
Per lo più il flusso fresco serve a creare un giro d’aria all’interno delle due pareti che compongono il cestello, creando una sorta di... polmone che può isolare il cerchio e, quindi, la gomma dalla trasmittanza di calore che viene prodotta da disco in carbonio, pinza e pastiglie.
Nell’anteriore la tendenza è di favorire un certo passaggio di calore per facilitare al pneumatico di entrare il più in fretta possibile nella giusta finestra di funzionamento (in qualifica o dopo una ripartenza da safety car o a seguito di un pit stop) per poi stabilizzare le condizioni e favorire una maggiore durata della copertura durante lo stint. Diverso è il discorso al posteriore, perché le gomme sono sull’asse che è sottoposto alla forza motrice e la tendenza è di evitare il surriscaldamento per le improvvise accelerazioni frutto della spinta della power unit.
Dettaglio tecnico Mercedes W17, cestello posteriore
Foto di: AG Galli
E su certi tracciati molto critici nel mandare in temperatura le gomme (come Las Vegas) anche all’anteriore si adottano strategie utili a trasferire calore al cerchio e, d conseguenza, alle gomme.
La Mercedes ha affinato nel corso della stagione un tema molto complesso da controllare e da simulare, tant’è che lo sviluppo è difficile e molto costoso. Nel corner anteriore della W17 vista a Lusail si apprezza il grande sfogo che porta a evacuare il calore dal primo cestello verso il secondo, con l’intenzione di estrarre la temperatura dei freni, su una pista come quella di Doha che sottopone le coperture a stress molto intensi laterali per cui al calore prodotto dall’attrito del battistrada, si aggiunge anche la deformazione della spalla.
Nel retrotreno le canalizzazioni di raffreddamento sono state pensate per favorire la rapida estrazione del calore: in prossimità della pinza Brembo notiamo due sfoghi visibili nel bordo d’uscita in basso, mentre i dischi Carbon Industries sono racchiusi in una carenatura di materiale termoisolante.
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