F1 | Mercedes: le W13 evo arrivate a Barcellona dopo il filming day

A poche ore dal filming day, il secondo della stagione, le Mercedes W13 sono arrivate proprio questa mattina al Circuit de Barcelona-Catalunya, al Montmelò, sede del Gran Premio di Spagna 2022 di Formula 1 che si terrà proprio questo fine settimana.

Il team di Brackley ha svolto ieri il secondo filming day della sua stagione dopo aver fatto il primo poco prima dei test pre-stagionali di Barcellona, ma con una versione delle W13 ancora provvisoria (con le pance convenzionali).

Ieri il team ha così potuto sfruttare i 100 chilometri previsti dal regolamento sportivo per registrare immagini per i propri partner con la W13 in versione "pance zero", quella che ha debuttato al test pre-stagionale di Sakhir, in Bahrain.

Al volante della W13 c'era George Russell, il quale ha potuto sfruttare i 100 chilometri per fare le prime verifiche sul pacchetto di novità che Mercedes introdurrà proprio in questo fine settimana a Barcellona con il fine di ridurre il porpoising e sfruttare di conseguenza una porzione maggiore del potenziale di una vettura che, almeno sino a oggi, ha deluso.

Il pacchetto di novità che Mercedes monterà questo weekend sarà molto importante per il presente - ovvero la stagione 2022 - ma anche per il futuro. Se la situazione dovesse migliorare, allora il team diretto da Toto Wolff potrebbe proseguire a sviluppare la filosofia corrente della monoposto, perseguendo la stessa anche la prossima stagione.

Vice versa, se le cose non dovessero cambiare, allora cambierà tutto. Il team ha bisogno di indicazioni tangibili in vista della prossima stagione, perché la progettazione delle vetture 2023 è in fase embrionale, ma è già partita.