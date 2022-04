F1 | Mercedes: le modifiche al fondo non funzionano sull’acqua

Carica lettore audio

La Mercedes? Un vero disastro. Il responso della prima sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna parla chiaro: anche sul bagnato la W13 non funziona. George Russell ha portato la freccia d’argento al decimo posto con un distacco siderale dalle Ferrari, mentre Lewis Hamilton dopo circa metà sessione ha rinunciato a girare per permettere ai tecnici importanti modifiche di setup.

Segno che le modifiche portate all’Enzo e Dino Ferrari non hanno cambiato il comportamento della W13 sempre alle prese con un saltellamento esasperato (Wolff ha dichiarato a Sky UK che per il porpoising si è danneggiato il fondo di Russell) e con una percorrenza di curva inadeguata alle aspettative della squadra campione del mondo Costruttori.

Diventa sempre più evidente che questa Mercedes è una macchina sbagliata. C’è qualcosa nel lay out della monoposto che i tecnici diretti Mark Elliott e James Allison non hanno trovato.

Il team di Brackley ha portato degli aggiornamenti che hanno permesso un (leggero) calo di peso: il fondo, infatti, ha permesso una riduzione della massa senza però trarre dei vantaggi nella guidabilità della vettura.

Il fondo modificato si può riconoscere (non facilmente) per il diverso materiale che è stato utilizzato e per il disegno modificato fra il marciapiede e la carrozzeria. Anche nel bordo esterno, davanti alla ruota posteriore, il marciapiede è stato rialzato creando un piccolo canale per il flusso.

Fra gli interventi sulla W13 ricordiamo i convogliatori di flusso davanti alle bocche dei radiatori che permettono di spingere più flusso verso il fondo: a Imola è stato aggiunto un terzo elemento ai due che già si erano visti in Australia.

Mercedes W13, dettaglio dell'ala anteriore più carica Photo by: Uncredited

Il pacchetto della Stella è completato da un’ala anteriore più carica nell’ultimo flap per adeguare la macchina alle caratteristiche della pista e da una piccola modifica al supporto principale dello specchietto retrovisore.

Mercedes W13, dettaglio del supporto degli specchietti che è stato modificato Photo by: Giorgio Piola

Durante la prima sessione di prove libere i due piloti hanno girato con diverse configurazioni dell'ala posteriore: George Russell ha provato un flap mobile più carico, mentre Lewis Hamilton ha puntato su quello tagliato.

Mercedes W13: l'ala posteriore carica provata da Russell Photo by: Giorgio Piola Mercedes W13: l'ala posteriore più scarica di Hamilton Photo by: Giorgio Piola