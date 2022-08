F1 | Mercedes: il doppio.... spigolo non c'è, mancava la cover

Carica lettore audio

Sembrava curiosa la modifica che la Mercedes ha apportato alla sua ala posteriore: sulla W13 non sono attese grandi novità dopo il secondo e terzo posto di Lewis Hamilton e George Russell che hanno fatto seguito alla pole position del giovane inglese in Ungheria.

Gli aerodinamici di Brackley per Spa-Francorchamps hanno puntato su un profilo principale molto piatto che non evidenzia i riccioli visti su Ferrari e Red Bull in prossimità delle paratie laterali, ma ad attirare l’attenzione degli osservatori è stato il raccordo fra l’endplate e l’ala mobile: la freccia rossa mette in risalto il gradino che si è visto nel bordo d’uscita.

Si è pensato a un doppio spigolo che mette in rilievo il piccolo disassamento fra le pelli di carbonio, ma in reltà l'ala non era ancora stata completata e mancava l'ultima coverhe ha riportato tutto alla normalità...

I motoristi di Brixworth, invece, hanno lavorato sulle mappature della power unit: sui lunghi rettilinei di Spa-Francorchamps i due piloti dovrebbero disporre di unità con qualche cavallo in più, nel tentativo di inseguire il primo successo stagionale con un 6 cilindri turbo che sarà più spremuto del solito, visti i grandi margini di affidabilità che si sono registrati fino ad ora.