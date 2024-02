F1 | Mercedes: la scheda tecnica della W15 di Hamilton e Russell

Il team Mercedes-AMG F1 ha finalmente tolto i veli alla sua W15 E-Performance, vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula 1 2024.

Il 7 volte iridato Lewis Hamilton è all'ultima esperienza con il team anglo-tedesco e andrà a caccia dell'ottavo titolo prima del passaggio in Ferrari dal 2025, mentre il suo compagno George Russell dovrà confermare di essere il suo degno erede.

Per scoprire tutti i dettagli della monoposto vi rimandiamo all'analisi dei nostri Giorgio Piola e Franco Nugnes, mentre di seguito potete trovare le caratteristiche di base nei dati della scheda tecnica forniti dal Costruttore.

Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Mercedes AMG

MERCEDES W15 - SCHEDA TECNICA

TELAIO

Monoscocca: Fibra di carbonio stampata e struttura composita a nido d'ape

Carrozzeria: Fibra di carbonio composita che include il cofano motore, i sidepod, il fondo, il muso, l'ala anteriore e l'ala posteriore

Abitacolo: Sedile del pilota rimovibile in carbonio composito anatomico, cintura di sicurezza a sei attacchi, sistema HANS

Strutture di sicurezza: Cellula di sopravvivenza dell'abitacolo con struttura resistente agli urti e pannelli di penetrazione, struttura di impatto anteriore, laterale e posteriore integrate, strutture di rollio anteriore e posteriore, protezione del pilota in titanio (Halo)

Sospensione anteriore: in fibra di carbonio, molle e bilancieri push-rod

Sospensione posteriore: in fibra di carbonio, molle e ammortizzatori interni push-rod

Ruote: BBS in magnesio forgiato

Pneumatici: Pirelli

Impianto frenante: In carbonio della Carbone Industries, dischi e pastiglie in carbonio con sistema brake-by-wire

Pinze freno: Brembo

Sterzo: Pignone e cremagliera con servosterzo

Volante: In fibra di carbonio

Elettronica: Centralina ECU standard FIA e sistema elettronico ed elettrico omologato FIA

Strumentazione: Sistemi elettronici McLaren (MES)

Sistema di alimentazione: in kevlar ATL

Lubrificanti e fluidi: Petronas Tutela

TRASMISSIONE

Cambio: A 8 marce + retro, con carter in fibra di carbonio

Selettore: Sequenziale, semi-automatico, attivazione idraulica

Frizione: a dischi in carbonio

POWER UNIT

Tipo: Mercedes-AMG F1 M15 E PERFORMANCE

Peso minimo: 150 kg

Power Unit: con sistema ICE+MGU-K+MGU-H, Turbo, recupero dell'energia (ES)

Controlli Electronici (CE)

Numeri: 4 ICE, TC, MGU-K & MGU-H per pilota in stagione, 2 ES & CE per pilota in stagione

ICE

Clindrata: 1.6 litri

Cilindri: 6

Angolo: 90°

Valvole: 24

Giri max: 15.000 rpm

Benzina: 100 kg/ora (sopra 10.500 rpm)

Iniezione: altra pressione diretta (max 500 bar, 1 iniettore/cilindro)

Carica a pressione: Compressore monostadio e turbina di scarico su un albero comune

Giri max turbina di scarico: 125.000 rpm

ERS

Architettura: Recupero di energia ibrido integrato tramite unità motore-generatore elettriche.

Recupero energia: batterie agli ioni di litio con peso minimo di regolazione di 20 kg

Accumulo di energia massimo utilizzabile in pista: 4 MJ

Numero di giri massimo MGU-K: 50.000 giri/min

Potenza massima MGU-K: 120 kW (161 CV)

Recupero massimo di energia/giro MGU-K: 2 MJ

Massima energia di utilizzo/giro MGU-K: 4 MJ (33"3 a piena potenza)

Numero di giri massimo MGU-H: 125.000 giri/min

Potenza massima MGU-H: illimitata

Recupero massimo di energia/giro MGU-H: illimitato

Massima energia impiegata/giro MGU-H: illimitata

Benzina e lubrificanti

Benzina: PETRONAS Primax

Lubrificanti: PETRONAS Syntium