F1 | Mercedes: la power unit della W13 prende vita

Concluso da quasi due settimane il campionato 2021 per la Mercedes è già tempo di pensare al prossimo anno.

Nonostante gli strascichi per il controverso finale di gara di Abu Dhabi costato a Lewis Hamilton il titolo mondiale, il team 8 volte campione del mondo non ha perso tempo ed oggi, tramite i propri profili social, ha condiviso il video della prima accensione della power unit che equipaggerà la vettura 2022.

Dello stesso autore, leggi anche: Podcast F1 | La Ferrari 2022 punta sull'innovazione

Il team di Brackley ha anche svelato il nome della monoposto che sarà affidata a Lewis Hamilton ed alla new entry George Russell: W13.

In barba ad ogni rito scaramantico la Mercedes ha così deciso di non saltare direttamente al numero 14 e di proseguire con la denominazione applicata dal 2010 alle Frecce d’argento.

Nel video di appena 48 secondi, come da tradizione, non si notano particolari salienti della monoposto ad effetto suolo che scenderà in pista la prossima stagione, ma a colpire è soprattutto l’assenza (parziale) di Toto Wolff.

Il manager austriaco, infatti, non è presente in fabbrica ma viene coinvolto nel fire up della power unit tramite una videochiamata. Dal sorriso stampato sul suo volto sembra però che le polemiche infinite di Abu Dhabi siano ormai alle spalle…

In attesa di conoscere la data di presentazione della vettura della Stella, per vedere in azione la Mercedes si dovrà attendere sino ai primi test invernali.

I team, nel 2022, avranno a disposizione complessivamente 8 giorni di prove equamente suddivisi tra Barcellona ed il Bahrain. Si inizierà al Montmelò dal 21 al 25 febbraio e poi si proseguirà sul tracciato che ospiterà la prima gara della stagione dal 10 al 12 marzo.

George Russell, Mercedes W10 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images