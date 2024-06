F1 | Mercedes: la polizia indaga sulla mail anonima che l'accusa di sabotare Hamilton

Un'e-mail anonima, inviata alla stessa lista di rappresentanti della F1 e dei media a cui erano stati inoltrati presunti messaggi WhatsApp che coinvolgevano Christian Horner all'inizio di quest'anno, sostiene che la Mercedes stia giocando un gioco pericoloso.

Il messaggio afferma di provenire da un membro del team e accusa la Mercedes e in particolare Wolff di "sabotare sistematicamente" la vettura, la strategia e la salute mentale di Lewis Hamilton.

Il messaggio afferma che sono in corso azioni "subdole" e teme che la squadra fosse su una "strada pericolosa" che potrebbe "alla fine mettere a repentaglio la vita di Lewis". Si apprende inoltre che sono stati inviati messaggi WhatsApp di follow-up da un telefono cellulare a persone selezionate.

La Mercedes ha respinto ogni ipotesi di veridicità dell'e-mail e ha precisato che le comunicazioni non provengono da un dipendente. Parlando al Gran Premio di Spagna, un Wolff chiaramente agitato ha detto che è stata chiamata la polizia e ha giurato di voler trovare il colpevole.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Motorsport Images

"Non è di un membro della squadra", ha detto Wolff. "Quando riceviamo questo tipo di e-mail, e ne riceviamo a tonnellate, è sconvolgente, soprattutto quando c'è qualcuno che parla di morte e di tutte queste cose".

"In questo caso specifico, ho dato istruzione di procedere a tutta forza. La polizia sta indagando. Stiamo facendo ricerche sull'indirizzo IP. Stiamo facendo ricerche sul telefono. Tutto questo perché gli abusi online di questo tipo devono finire. Le persone non possono nascondersi dietro i loro telefoni o i loro computer e abusare di squadre o piloti in questo modo".

Wolff ha detto che è inconcepibile che la Mercedes abbia deliberatamente fatto deragliare i suoi sforzi nel campionato costruttori, danneggiando di proposito uno dei suoi piloti.

"Non so cosa pensino alcuni teorici e pazzi della cospirazione", ha aggiunto. "Lewis ha fatto parte della squadra per 12 anni. Abbiamo un rapporto di amicizia. Ci fidiamo l'uno dell'altro. Vogliamo chiudere questa storia in bellezza. Vogliamo celebrare il nostro rapporto".

"Se non credete a tutto questo, allora potete credere che vogliamo vincere il campionato del mondo costruttori. E parte del campionato mondiale costruttori consiste nel far vincere entrambe le vetture".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, heads to the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff ha poi spiegato di trovare particolarmente frustrante il fatto che le persone si nascondano dietro ad identità anonime per criticare, anziché farlo apertamente.

"Ci saranno sempre persone che hanno il computer portatile sul petto, nella loro camera da letto, e che scrivono a raffica", ha detto. "Se le persone sentono di voler abusare e colpire e si nascondono dietro un account Instagram inventato, o qualsiasi altra cosa, per me, è... venite, dite chi siete, e accetteremo le critiche e ne discuteremo. Ma non nascondetevi".

E ha aggiunto: "Se vengono inviate e-mail o vengono usati numeri di telefono per questi messaggi, per me lo scherzo si ferma e lo perseguiremo, che sia un successo o meno. Ma ci sono dei limiti a certe cose".