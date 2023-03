F1 | Mercedes: la lettera che fa il punto sul periodo nero

Carica lettore audio

Il secondo inizio traumatico e al di sotto delle aspettative ha costretto il team Mercedes AMG F1 a fare una cosa mai fatta in precedenza, anche per via del lungo dominio che l'ha vista cannibalizzare gran parte delle stagioni nell'ultima decade con vittorie su vittorie, titoli su titoli.

Dal 2022, però, il team di Brackley sembra aver perso letteralmente la strada. La W13 aveva sorpreso tutto per le forme, ma ha fatto lo stesso per le pessime prestazioni. Chi pensava che il team pluri campione del mondo potesse aver imparato la lezione, s'è sbagliato di grosso.

Sin dall'unico test pre-stagionale la W14 ha denotato subito un ritardo nelle prestazioni rispetto alla Red Bull a dir poco impressionante. Lewis Hamilton non è stato certo tenero nei confronti della sua squadra, affermando: "Siamo in questa situazione perché non mi hanno ascoltato. Ho una certa esperienza e devono ammettere che non lo hanno fatto".

George Russell, invece, non ha puntato il dito contro il suo team, ma è stato lapidario: "Scommetto che la Red Bull vincerà tutte le gare della stagione. Hanno un margine troppo ampio".

Per questo motivo ecco l'inedita iniziativa di Mercedes. Una lettera pubblicata oggi in cui fa chiarezza sulla propria situazione attuale e su ciò che sarà fatto per cercare di cambiare le cose in vista del prosieguo della stagione.

"A tutti i nostri fan", ha scritto il team. "Il Bahrain ha fatto male. Ha fatto male a ciascuno di noi, che affrontiamo ogni stagione determinati a lottare per i campionati del mondo".

"Ha fatto male alla squadra nel suo complesso, dopo aver investito tanto duro lavoro in una vettura che non ha soddisfatto le nostre aspettative. E sappiamo che ha fatto male anche a voi, i nostri fan. La vostra passione e il vostro sostegno sono così importanti per farci progredire e sappiamo che anche noi proviamo lo stesso dolore".

"La situazione che ci troviamo ad affrontare in questo momento non è quella che nessuno di noi voleva, ma è quella che abbiamo. Questa è la realtà. E le domande più semplici sono: cosa possiamo fare e cosa faremo?".

George Russell Photo by: Monster Energy

"Innanzitutto, non ci faremo prendere dal panico e non reagiremo in modo impulsivo. In un ambiente così feroce come la F1, la gente è pronta a puntare il dito o a cercare capri espiatori. Ma voi che siamo meglio di così".

"All'interno del team parliamo del coraggio di fallire, del carattere di essere responsabili e della forza di vedere il fallimento come un'opportunità. Siamo stati aperti e sinceri sul punto in cui ci troviamo".

"E stiamo lavorando con urgenza e calma per costruire il nostro piano di recupero, concentrandoci su ciò che deve accadere a breve, medio e lungo termine per vincere".

"Abbiamo già in cantiere degli sviluppi per le prossime gare e ne arriveranno altri. Ma non sarà il lavoro di un attimo; non ci sono pallottole d'argento in F1".

"Conosciamo gli standard a cui aspiriamo e nessuno si tira indietro di fronte alla montagna che dobbiamo scalare", ha aggiunto la lettera.

"Non sarà facile, ma dov'è il valore di qualcosa di facile? Questi sono i momenti in cui si forgia il carattere; i momenti in cui una squadra diventa più grande della somma delle sue parti, affrontando problemi difficili e vincendoli".

"Siamo uniti nella buona e nella cattiva sorte: da Toto, Lewis e George [Russell], a ogni singola donna e uomo negli stabilimenti di Brackley e Brixworth. E amiamo questa sfida".