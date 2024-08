F1 | Mercedes: la correlazione simulatore-pista fa funzionare la W15

La Mercedes ha sempre creduto che la sua monoposto per il Mondiale 2024 di Formula 1 - la W15 - sarebbe stata veloce, ed è rimasta sorpresa di non essere riuscita a sfruttare il suo potenziale all'inizio della campagna.

La Casa tedesca si è presentata alla pausa estiva della F1 con un bilancio di tre vittorie nelle ultime quattro gare, con George Russell che ha trionfato nel Gran Premio d'Austria e Lewis Hamilton che ha aggiunto le vittorie in Gran Bretagna e in Belgio.

Il successo è arrivato dopo una serie di aggiornamenti che, arrivati in concomitanza con il Gran Premio di Monaco, hanno contribuito a sbloccare le caratteristiche di miglior bilanciamento della vettura che il team stava inseguendo.

Il direttore tecnico di Trackside, Andrew Shovlin, ritiene che la chiave del passo avanti compiuto dal team sia stata semplicemente una graduale progressione nella comprensione di come sbloccare il potenziale che la vettura sapeva di avere.

“Non si è trattato di un momento di svolta”, ha detto. “Credo che abbiamo sempre pensato che questa vettura, nei suoi giorni, fosse veloce".

“Ma riuscire a farlo per tutto il fine settimana è stata una sfida per noi nella prima parte dell'anno. Ora è più sfruttabile".

“Non si tratta di un solo sviluppo. Sono molte le cose che abbiamo fatto per cercare di risolvere questi problemi”.

“Come ho detto, eravamo sorpresi di non essere più veloci alla partenza. Pensavamo di aver fatto una buona macchina e sotto sotto era una buona macchina. Aveva solo alcuni problemi che abbiamo dovuto risolvere. Ora stiamo vedendo il risultato di questo duro lavoro”.

Shovlin ritiene che i progressi della vettura siano aumentati una volta che la Mercedes ha capito cosa fosse necessario per renderla veloce.

“È solo una caratteristica del buon funzionamento dell'organizzazione”, ha detto. “Gran parte del successo in F1 si basa sull'apprendimento e sulle idee".

“Al momento, il tasso di apprendimento è stato elevato quest'anno e la generazione di idee è stata buona. In definitiva, è da qui che nascono tutte le nuove parti e i nuovi sviluppi”.

Mercedes è stata aiutata anche da una migliore correlazione tra le previsioni della galleria del vento e della simulazione e ciò che accade nel mondo reale.

“Quanto migliori sono i modelli, tanto meglio si può sviluppare offline”, ha aggiunto. "Come abbiamo detto, abbiamo molti modelli diversi e la correlazione non è mai perfetta, ma è un'area in cui abbiamo sicuramente visto dei miglioramenti”.

“La capacità di modellare ciò che farà la vettura è uno dei modi migliori per sviluppare al giorno d'oggi, quando non si hanno a disposizione quantità infinite di prove in galleria o in pista”.