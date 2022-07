F1 | Mercedes investe sul carburante per l'aviazione sostenibile

Carica lettore audio

Il team Mercedes di Formula 1 ha annunciato oggi il proprio impegno a investire in carburante per l'aviazione sostenibile, diventando il team sportivo globale a farlo, nell'ambito dell'impegno della Casa nel ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 e nel voler diventare Net Zero con certificazione SBTi entro il 2030.

Mercedes, grazie alla presenza in Formula 1 e alla tecnologia sviluppata, crede di essere all'avanguardia nell'innovazione delle tecnologie sostenibili.

Per questo motivo ha deciso di scommettere in maniera decisa sul Sustainable Aviation Fuel (SAF), un carburante per l'aviazione rinnovabile o derivato dai rifiuti, una tecnologia emergente che, secondo l'organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, svolgerà un ruolo importante nella riduzione delle future emissioni dell'aviazione internazionale.

Ciò significherebbe un passo avanti importante nella sostenibilità, considerando che l'aviazione rappresenta più di un quarto dell'intera impronta di carbonio prevista. L'obiettivo, infatti, è quello di aiutare e migliorare l'impatto ambientale complessivo con una tecnologia leader nel settore.

Il SAF diventerà una componente significativa della strategia di sostenibilità del team Mercedes, riflettendo il loro desiderio di guidare il cambiamento all'interno della Formula Uno verso gare più sostenibili.

L'acquisto di carburante per l'aviazione sostenibile sarà utilizzato per le nostre emissioni indirette dell'aviazione Scope 3, che sono escluse dal tetto dei costi della Formula Uno, come i voli per i Gran Premi e altri viaggi aerei di lavoro.

Acquistando le richieste di SAF, Mercedes sarà in grado di ridurre di quasi il 50% l'impronta dei viaggi aerei del nostro team di gara e continuerà a compensare le loro restanti emissioni di carbonio dell'aviazione con compensazioni Gold Standard mentre lavorano con l'industria per aumentare la disponibilità di SAF.

Toto Wolff, team principal e amministratore delegato del team Mercedes-AMG Petronas F1, ha dichiarato: "Il carburante sostenibile per l'aviazione ha il potenziale per trasformare il modo in cui viaggiamo e l'impatto che abbiamo sull'ambiente. È un argomento a cui penso molto sia a livello personale che professionale. Io volo molto; il team vola molto. Se dobbiamo volare, dobbiamo trovare un modo migliore per farlo e il SAF è la migliore soluzione disponibile al momento nel settore dell'aviazione. Vogliamo essere all'avanguardia del cambiamento, utilizzando la nostra piattaforma globale di motorsport come modello per un futuro più sostenibile e diversificato".

Alice Ashpitel, Sustainability & Environmental Manager del Mercedes-AMG Petronas F1 Team, ha commentato: "Il nostro obiettivo è incorporare la sostenibilità in ogni decisione e azione che prendiamo. Crediamo che il carburante per l'aviazione sostenibile possa cambiare il modo in cui lo sport e le aziende in generale, in quanto tra i maggiori utilizzatori dell'aviazione, possono esercitare un'influenza positiva sul mondo esterno. Ci auguriamo di svolgere un ruolo di primo piano nel mostrare ciò che è possibile fare con il SAF e di dimostrare ad altri settori ciò che si può ottenere".