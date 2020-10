Mercedes: il ritiro di Bottas all'Eifel per la centralina

E’ stato un problema alla centralina elettronica della power unit Mercedes F1 M11 EQ Performance che ha costretto al ritiro Valtteri Bottas nel GP dell’Eifel disputato al Nurburgring.

Il finlandese è stato costretto a prendere la via della pit lane al giro 18, dopo aver accusato una perdita di potenza sul sistema ibrido che ha obbligato il “boscaiolo” al primo ritiro della stagione.

I motoristi di Brixworth, dopo le accurate verifiche che sono state fatte sulla terza power unit del nordico che era stata montata sulla freccia nera proprio nell’appuntamento tedesco, hanno individuato la causa del cedimento nella centralina elettronica e hanno assicurato che il problema non ha causato problemi all’integrità del sistema ERS.

Valtteri, quindi, potrà fare affidamento sulla stessa unità anche a Portimao in questo weekend usando il motore con il quale dovrà concludere il campionato 2021. Bottas potrà utilizzare la seconda centralina e, dunque, non dovrà pagare alcuna penalità per la sostituzione.