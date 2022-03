F1 | Mercedes W13: il nuovo fondo non funziona

Carica lettore audio

La Mercedes è consapevole di essere in difficoltà: la W13 non ha impressionato nella prima sessione di prove libere del GP del Bahrain. Pur avendo calzato con entrambe le vetture le gomme Pirelli soft, vale a dire quelle a mascola più morbida, i piloti non sono riusciti ad estrarre la prestazione che si aspettavano dalla freccia d’argento.

I problemi congeniti che si erano visti la scorsa settimana nei test di Sakhir, almeno per il momento, non sono stati risolti.

Il casco di George Russell, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Lewis Hamilton ha potuto beneficiare di un fondo sensibilmente modificato nel bordo d’uscita laterale, mentre George Russell ha girato con la versione standard e alla fine del turno le versione modificata è andata peggio di quella originale, segno che a Brackley hanno perso la strada dello sviluppo.

Mercedes W13: i due fondi che sono stati provati nei test Photo by: Giorgio Piola

Come vi avevamo anticipato su Motorsport.com, molto probabilmente il team di Brackley ha perso la correlazione di alcuni dati di simulazione con la pista e, quindi, continua a soffrire come nessun altro del porpoising, il pompaggio aerodinamico che si genera alle alte velocità perché le forze stazionarie generano una spinta verso l’asfalto che è maggiore alla capacità della sospensione di assorbire quella forza, per cui gli elementi elastici bloccati a fondo corsa determinano una spinta verso l’alto e il susseguente saltellamento.

Il problema sembra meno evidente rispetto ai test, ma non consente ai piloti di cogliere il vero potenziale della W13-mini: sulla vettura di Lewis è stato fatto un lungo taglio nel bordo d’uscita nella porzione centrale del fondo, nell’intento di sfogare l’aria e limitare il porpoising, mantenendo la vettura con un’altezza minima da terra.

Davanti alla ruota posteriore, oltre al tirante concesso alle squadre dalla FIA, si è visto un rinforzo in metallo che doveva irrigidire il fondo nella zona più flessibile, ma gli interventi sono sembrati vani, tanto che la W13 spanciava sprigionando un mare di scintille.

Sarà interessante vedere nel secondo turno quale fondo la Mercedes vorrà utilizzare: è probabile che torni alla soluzione standard e per migliorare il comportamento della vettura potrebbe alzare l’altezza da terra: ci sarà una perdita di carico, ma magari sarà possibile gestire il porpoising.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images