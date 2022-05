F1 | Mercedes: filming day al Paul Ricard con la W13

Carica lettore audio

La Mercedes è scesa in pista oggi al Paul Ricard per un filming day che ha visto in pista la W13. La precedente giornata per le immagini promozionali era stata svolta alla vigilia dei test di Barcellona, quindi con la versione aerodinamica precedente utilizzata nei test spagnoli, ed ufficialmente questo test è stato pianificato per avere delle immagini con la monoposto attuale.

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ovviamente i cento chilometri a disposizione (con gomme Pirelli ‘demo’) sono stati pianificati soprattutto per una prima verifica del pacchetto di novità tecniche che esordirà in questo fine settimana a Barcellona, un passaggio importante nella stagione Mercedes che potrebbe influenzare anche la filosofia della monoposto che sarà in pista nel 2023.

I test del Paul Ricard hanno visto in pista il solo George Russell. Come confermato la scorsa settimana anche dalla Ferrari, queste prove anche se ufficialmente sono dei filming day, in realtà sono molto importanti per una prima valutazione del pacchetto tecnico, e le squadre richiedono la presenza di un pilota titolare.

Terminate le prove, tenute rigorosamente segrete, la Mercedes sta puntando su Montmelò in vista di un fine settimana che si preannuncia essere tra i più importanti degli ultimi anni per la squadra di Brackley.