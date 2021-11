F1 | Mercedes estremizza il motore di Bottas per la qualifica

La Red Bull a Losail sembra in difficoltà: Max Verstappen non sembra in grado di sfruttare il pieno potenziale della RB16B a causa dei continui problemi al comando del DRS, per cui in Mercedes vorrebbero sfruttare l’opportunità nel tentativo di costruire in qualifica una prima fila tutta della Stella.

Dopo lunghe discussioni interne, nel team di Brackley sarebbe stato deciso di deliberare una mappatura di motore estrema anche per Valtteri Bottas, andando in scia alle scelte fatte per il super-motore di Lewis Hamilton in Brasile.

Il finlandese dispone del motore 6 smarcato ad Austin e che in Qatar affronterà il terzo GP: i dati raccolti dai motoristi diretti ha Hywel Thomas sull’unità di Hamilton a Interlagos hanno stupito gli stessi ingegneri di Brixworth, dimostrando una tenuta anche dopo un utilizzo estremo, ben sopra la soglia di sicurezza, che la Mercedes si era data all’inizio della stagione.

Siccome l’appetito viene mangiando, in Mercedes hanno deciso di prendere un rischio: allineare cioè i parametri che sono stati deliberati per Hamilton a Bottas, nel chiaro tentativo di mettere due W12 davanti al via del GP di domani, nel tentativo di rosicchiare più punti dai 14 di vantaggio che Max Verstappen ha ancora in classifica.

La mossa è rischiosa, ma vista la debolezza mostrata dalla Red Bull RB16B a Losail, c’è la ferma intenzione di sfruttare ogni opportunità. La parola adesso aspetta alla qualifica…