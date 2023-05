F1 | Mercedes: ecco quali novità saranno introdotte a Imola

Mercedes è impaziente di arrivare a Imola per prendere parte al Gran Premio di Emilia Romagna. Dopo un anno tremendo come il 2022 a livello prestazionale e la reiterazione tecnica nel seguire le linee guida del progetto fallimentare anche in questa stagione, a Imola arriverà il primo, grosso pacchetto che farà cambiare volto alle W14.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione a livello visivo, concettuale e tecnico, con il chiaro intento di tornare a essere il team che ha vinto titoli mondiali a raffica e l'unico in grado di contendere l'iride alla Red Bull sino in fondo nel corso degli ultimi 2 anni.

A margine del Gran Premio di Miami, il team principal della Mercedes Toto Wolff ha spiegato cosa porterà la sua squadra, gli aggiornamenti pensati per Imola. In Mercedes c'è ottimismo, perché i dati legati alla W14 versione B sembrano essere più che confortanti. Come sempre, però, sarà la pista a raccontare l'unica verità concreta.

"Crediamo di sapere ciò che stiamo facendo per cambiare la macchina e vedremo subito se i dati in pista saranno in linea con quelli che abbiamo dalle simulazioni virtuali. Sarà positivo avere tante gare ravvicinate, perché potremo capire come funzionerà la macchina e ci darà margine per filtrare i dati e prendere le decisioni successive in termini di aggiornamenti".

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Stiamo cercando di aumentare il carico aerodinamico, ma anche di migliorare la nostra piattaforma meccanica. Per questo a Imola introdurremo una nuova carrozzeria, un nuovo fondo e una nuova sospensione anteriore, il che è piuttosto importante. E' un'operazione piuttosto ampia. Un grande intervento. Ci sarà da imparare molto e cercare correlazione dalle simulazioni virtuali, dove il nostro tempo sul giro è buono".

Gli aggiornamenti che Mercedes porterà a Imola saranno importanti non solo per cercare di risollevare la stagione attuale, partita nel peggiore dei modi sin dai test di Sakhir, ma anche di trovare una base convincente a sufficienza per costituire quella che sarà la pietra angolare per realizzare la monoposto della prossima stagione.

"L'aggiornamento che stiamo portando ci aiuterà a definire la direzione da prendere per il prossimo anno e a comprendere le varie aree che riteniamo possano giocare un ruolo nel perché la vettura è così insidiosa da guidare".

L'aver capito sin dai test del Bahrain che la W14 ha portato Mercedes a dirigere tutte le risorse sulle nuove componenti che andranno a rivoluzionare il concetto della vettura stessa. Una decisione importante, ma che - secondo Wolff - permetterà al team tedesco di non sforare il Budget Cap e di avere ancora risorse per ulteriori sviluppi.

"Per noi sarà possibile sviluppare la nuova versione della W14 pur con il Budget Cap in vigore. Perché se si intraprende una nuova direzione di sviluppo ci si concentra su un unico progetto. Quindi dovrebbe andare bene. Poi, sino a ora, non abbiamo introdotto alcun aggiornamento per la W14 attuale, dunque non avremo problemi".