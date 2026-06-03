F1 | Mercedes: ecco il camion a propulsione elettrica per gli spostamenti europei
Il team tedesco diventerà il primo team di F1 ad utilizzare un camion a motore elettrico per gli spostamenti tra le tappe europee del mondiale: da Monaco a Madrid, per un totale di 15.000 chilometri
Mercedes-Benz Trucks eActros 600
Foto di: Mercedes AMG
La stagione 2026 di Formula 1 è stata presentata come un’opportunità per una svolta sostenibile nel mondo del circus, con l’adozione di una power-unit dotata di una equa divisione tra propulsione termica ed elettrica e l’utilizzo di biocarburanti.
Mercedes sembra aver colto a pieno l’appello ad una maggiore attenzione all’ambiente: infatti, la scuderia della stella si è dotata di una motrice completamente elettrica per effettuare i lunghi spostamenti via terra richiesti dalla “stagione europea” del calendario.
Il camion, denominato eActros è già presente nel paddock del principato in vista di questo weekend di gara e ha accompagnato le frecce d’argento dalla sede di Brackley, nel Regno Unito, alle coste di Montecarlo, coprendo una distanza di 1600 chilometri.
La proposta è in continuità con alcuni “test” effettuati nella stagione precedente in cui la motrice elettrificata aveva trasportato le monoposto al gran premio di Gran Bretagna e a quello d’Olanda.
Mercedes continua, quindi, con il suo programma per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle emissioni per quanto riguarda il reparto corse. Il responsabile del reparto sostenibilità della casa tedesca, Alice Ashpitel, si è soffermata sulla volontà di accelerare la decarbonizzazione sia dentro che fuori dalla pista.
“Stiamo realizzando il nostro obiettivo di utilizzare il camion Mercedes-Benz eActros 600 nelle nove gare europee, dimostrando il nostro impegno nell’accelerare la riduzione delle emissioni di carbonio in alcune delle più impegnative aree della nostra produzione. Come team, ci stiamo impegnando per un progresso ingegneristico dentro e fuori dalla pista”.
La proposta di Mercedes si concentra, quindi, su uno scenario secondario rispetto a quello della pista, nel quale, però, l’impatto ambientale è significativo anche rispetto a quello delle stesse monoposto, con l’auspicio che anche gli altri team del circus seguano le orme della casa di Stoccarda, per raggiungere una sostenibilità reale e non solo di facciata.
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
La Citroen 2CV sta per tornare, ecco come sarà
F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore
F1 | Kimi risponde a Russell: "Il titolo lo posso perdere solo io? Come si fa a perdere qualcosa che ancora non hai?"
F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments