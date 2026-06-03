F1 | Mercedes: ecco il camion a propulsione elettrica per gli spostamenti europei

La stagione 2026 di Formula 1 è stata presentata come un’opportunità per una svolta sostenibile nel mondo del circus, con l’adozione di una power-unit dotata di una equa divisione tra propulsione termica ed elettrica e l’utilizzo di biocarburanti.

Mercedes sembra aver colto a pieno l’appello ad una maggiore attenzione all’ambiente: infatti, la scuderia della stella si è dotata di una motrice completamente elettrica per effettuare i lunghi spostamenti via terra richiesti dalla “stagione europea” del calendario.

Il camion, denominato eActros è già presente nel paddock del principato in vista di questo weekend di gara e ha accompagnato le frecce d’argento dalla sede di Brackley, nel Regno Unito, alle coste di Montecarlo, coprendo una distanza di 1600 chilometri.

La proposta è in continuità con alcuni “test” effettuati nella stagione precedente in cui la motrice elettrificata aveva trasportato le monoposto al gran premio di Gran Bretagna e a quello d’Olanda.

Mercedes continua, quindi, con il suo programma per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle emissioni per quanto riguarda il reparto corse. Il responsabile del reparto sostenibilità della casa tedesca, Alice Ashpitel, si è soffermata sulla volontà di accelerare la decarbonizzazione sia dentro che fuori dalla pista.

“Stiamo realizzando il nostro obiettivo di utilizzare il camion Mercedes-Benz eActros 600 nelle nove gare europee, dimostrando il nostro impegno nell’accelerare la riduzione delle emissioni di carbonio in alcune delle più impegnative aree della nostra produzione. Come team, ci stiamo impegnando per un progresso ingegneristico dentro e fuori dalla pista”.

La proposta di Mercedes si concentra, quindi, su uno scenario secondario rispetto a quello della pista, nel quale, però, l’impatto ambientale è significativo anche rispetto a quello delle stesse monoposto, con l’auspicio che anche gli altri team del circus seguano le orme della casa di Stoccarda, per raggiungere una sostenibilità reale e non solo di facciata.