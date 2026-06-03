Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

La Citroen 2CV sta per tornare, ecco come sarà

Prodotto
Motor1.com Italia
La Citroen 2CV sta per tornare, ecco come sarà

F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

Formula 1
Monaco
F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

F1 | Kimi risponde a Russell: "Il titolo lo posso perdere solo io? Come si fa a perdere qualcosa che ancora non hai?"

Formula 1
Monaco
F1 | Kimi risponde a Russell: "Il titolo lo posso perdere solo io? Come si fa a perdere qualcosa che ancora non hai?"

F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"

Formula 1
Monaco
F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"

MotoGP | Márquez: "Se lotterò per la vittoria o per il podio, significa che gli altri stanno sbagliando qualcosa"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Márquez: "Se lotterò per la vittoria o per il podio, significa che gli altri stanno sbagliando qualcosa"

MotoGP | Bezzecchi: "Non sto pensando troppo alla lotta con Martin, ma credo neanche lui"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bezzecchi: "Non sto pensando troppo alla lotta con Martin, ma credo neanche lui"

F1 | Ferrari: con le ali chiuse rimosso l’attuatore idraulico nel telaio per salvare peso

Formula 1
Monaco
F1 | Ferrari: con le ali chiuse rimosso l’attuatore idraulico nel telaio per salvare peso

MotoGP | Martin convinto: "Sarà Marquez l'uomo da battere in Ungheria"

MotoGP
Italia
MotoGP | Martin convinto: "Sarà Marquez l'uomo da battere in Ungheria"
Ultime notizie
Formula 1 Monaco

F1 | Mercedes: ecco il camion a propulsione elettrica per gli spostamenti europei

Il team tedesco diventerà il primo team di F1 ad utilizzare un camion a motore elettrico per gli spostamenti tra le tappe europee del mondiale: da Monaco a Madrid, per un totale di 15.000 chilometri

Mattia Bonalume
Pubblicato:
Mercedes-Benz Trucks eActros 600

Mercedes-Benz Trucks eActros 600

Foto di: Mercedes AMG

La stagione 2026 di Formula 1 è stata presentata come un’opportunità per una svolta sostenibile nel mondo del circus, con l’adozione di una power-unit dotata di una equa divisione tra propulsione termica ed elettrica e l’utilizzo di biocarburanti.

Mercedes sembra aver colto a pieno l’appello ad una maggiore attenzione all’ambiente: infatti, la scuderia della stella si è dotata di una motrice completamente elettrica per effettuare i lunghi spostamenti via terra richiesti dalla “stagione europea” del calendario.

Il camion, denominato eActros è già presente nel paddock del principato in vista di questo weekend di gara e ha accompagnato le frecce d’argento dalla sede di Brackley, nel Regno Unito, alle coste di Montecarlo, coprendo una distanza di 1600 chilometri.

La proposta è in continuità con alcuni “test” effettuati nella stagione precedente in cui la motrice elettrificata aveva trasportato le monoposto al gran premio di Gran Bretagna e a quello d’Olanda.

Mercedes continua, quindi, con il suo programma per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle emissioni per quanto riguarda il reparto corse. Il responsabile del reparto sostenibilità della casa tedesca, Alice Ashpitel, si è soffermata sulla volontà di accelerare la decarbonizzazione sia dentro che fuori dalla pista.

 “Stiamo realizzando il nostro obiettivo di utilizzare il camion Mercedes-Benz eActros 600 nelle nove gare europee, dimostrando il nostro impegno nell’accelerare la riduzione delle emissioni di carbonio in alcune delle più impegnative aree della nostra produzione. Come team, ci stiamo impegnando per un progresso ingegneristico dentro e fuori dalla pista”.

La proposta di Mercedes si concentra, quindi, su uno scenario secondario rispetto a quello della pista, nel quale, però, l’impatto ambientale è significativo anche rispetto a quello delle stesse monoposto, con l’auspicio che anche gli altri team del circus seguano le orme della casa di Stoccarda, per raggiungere una sostenibilità reale e non solo di facciata.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | "From Rock to Racetrack": Aston Martin svela la sua livrea speciale per Monaco
Prossimo Articolo F1 | Ceccarelli: "La Ferrari è favorita a Monaco: si scatenerà la lotta fra Charles e Lewis?"

Top Comments
More from
Mattia Bonalume

F1 | Colapinto ora ci crede: "I miei risultati non sono casuali. Ora sarò molto più costante"

Formula 1
Formula 1
Canada
F1 | Colapinto ora ci crede: "I miei risultati non sono casuali. Ora sarò molto più costante"

La F1 arriva anche nei giochi di società: ecco il Monopoly dedicato al Circus iridato

Formula 1
Formula 1
La F1 arriva anche nei giochi di società: ecco il Monopoly dedicato al Circus iridato

LIVE MotoGP | Gran Premio d'Italia, Sprint

MotoGP
MotoGP
Italia
LIVE MotoGP | Gran Premio d'Italia, Sprint

Ultime notizie

La Citroen 2CV sta per tornare, ecco come sarà

Prodotto
Motor1.com Italia
La Citroen 2CV sta per tornare, ecco come sarà

F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

Formula 1
Monaco
F1 | McLaren MCL40: il bialbero sull'ala posteriore è una variante sul tema dell'attuatore

F1 | Kimi risponde a Russell: "Il titolo lo posso perdere solo io? Come si fa a perdere qualcosa che ancora non hai?"

Formula 1
Monaco
F1 | Kimi risponde a Russell: "Il titolo lo posso perdere solo io? Come si fa a perdere qualcosa che ancora non hai?"

F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"

Formula 1
Monaco
F1 | Aston, il cambio con marce "casuali" preoccupa Alonso: "Se fa come a Miami, finiremo a muro"