Mercedes: ecco Bottas a Silverstone con la W09 ricolorata

La Mercedes W09 guidata da Valtteri Bottas è stata la prima monoposto di Formula 1 a tornare in pista dopo il lockdown dettato dall’epidemia di Coronavirus.

La squadra campione del mondo ha portato a Silverstone la freccia d’argento che ha vinto il mondiale 2018 per permettere ai piloti della Stella di riprendere confidenza con l’attività in pista, visto che era dall’ultimo giorno di test a Barcellona che non c’era più stato un run.

Lo staff Mercedes si è presentato nei box di Silverstone, che quest’anno sarà teatro di due Gran Premi, con tutto il personale bardato anti COVID-19 per prendere confidenza con quelle che saranno i protocolli in atto al GP d’Austria in calendario al Red Bull Ring dal 3 al 5 luglio.

Toto Wolff, team primcipal Mercedes AMG con la mascherina nei box di Silverstone Photo by: Mercedes GP Petronas Formula One Team

A seguire i lavori c'era anche Toto Wolff, il team principal che non ha voluto mancare a questa prima "sgambata", mentre in stagione potrebbe essere meno presente in alcuni appuntamenti iridati: non è da escludere che l'austriaco discuta con Lewis Hamilton del rinnovo del contratto.

I meccanici, a diretto contatto con il pilota, oltre a indossare mascherina e guanti, erano dotati anche della visiera in plexiglass.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team Photo by: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Il finlandese ha preso a inanellare una serie di giri senza problemi con gomme Pirelli da esibizione a fascia bianca.

Il campione del mondo Lewis Hamilton, stando ai piani della squadra di Brackley, dovrebbe girare solo domani, anche se le previsioni meteo danno pioggia per domani...

La Mercedes è stata la prima squadra di F1 a sfruttare la finestra regolamentare che consente di girare con macchine datate di almeno due anni: la W09 è stata aggiornata nella livrea 2020 e si è notata la maggiore visibilità allo sponsor Eneos che conquista campo sulla carrozzeria della freccia d’argento…