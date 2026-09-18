F1 | Mercedes e Red Bull sono pronte a ripensare l'ADUO per aiutare Honda con il supporto della FIA

Honda ha ancora davanti a sé un percorso lungo per avvicinarsi agli altri costruttori, e questo richiederà inevitabilmente tempo. Anche Audi, per esempio, ha ammesso che realisticamente servirà attendere almeno il 2028 per provare a ridurre il gap dalla Power Unit di riferimento. Nel frattempo, però, dietro le quinte la Casa giapponese sta intensificando il lavoro per tentare di risalire la china.

A inizio settimana Honda ha annunciato che Tetsushi Kakuda, F1 Project Leader in HRC, dal 1° ottobre passerà il testimone a Yoichiro Fukao, Deputy Leader of the F1 Project e responsabile della divisione software, promosso a nuovo capo del programma. Un segnale di cambiamento in un progetto che sta cercando di ricostruire le fondamenta.

Serviranno quindi tempo e risorse per tornare competitivi al massimo livello, ma anche l’occasione giusta per farlo. La FIA ha concepito il meccanismo dell’ADUO per aiutare i costruttori in ritardo e Honda ha potuto godere del maggior numero di concessioni. Tuttavia, anche con l’ADUO recuperare il gap dai primi non è immediato.

Honda Power Unit Launch

Anche con l'ADUO, recuperare non è immediato

Un tema affrontato anche da Frederic Vasseur in un’intervista rilasciata a Motorsport.com. “Dobbiamo anche tenere a mente che l’ADUO sta aiutando, ma è estremamente difficile sviluppare durante una stagione, anche con l’ADUO e il budget extra, perché introdurre una nuova specifica di motore è costoso. Il costo dei materiali per la Power Unit è enorme”, aveva spiegato il TP del Cavallino a fine agosto.

C’è infatti anche un altro elemento: i team devono disporre di motori di scorta. È vero che si può pianificare la stagione tenendo conto di questo aspetto, ma nel momento in cui si verifica un guasto diventa inevitabile scegliere se rinunciare al vantaggio prestazionale tornando a una specifica precedente oppure se produrre un’altra unità con le novità.

Honda ha scelto di omologare una sola nuova specifica nel corso di questa stagione, pur avendo a disposizione un secondo aggiornamento, perché le novità più importanti arriveranno il prossimo anno in ottica 2027, senza contare che anche Aston Martin, dopo Baku, non introdurrà ulteriori sviluppi sulla AMR26. Il focus è quindi già rivolto al futuro, anche se c’è ancora margine per migliorare.

Fernando Alonso, Aston Martin Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ben Sulayem studia come si può aiutare Honda

È anche chiaro, però, che né Honda né la Formula 1 possono permettersi di attendere ancora troppo a lungo. Avere un costruttore di questo calibro a lottare per le prime posizioni fa bene allo sport, mentre vederlo in fondo alla griglia, distante anche dagli altri team di centro gruppo, in fondo non giova a nessuno. Non è un caso che, intervenendo al New Economy Forum di Madrid, il Presidente della FIA abbia rimarcato quanto sarebbe importante rivedere Fernando Alonso e il team nuovamente davanti.

“L’ho visto molto triste. Gli ho detto: Fernando, capisco che non sia accettabile venire nel tuo Paese e ritrovarti ora, dopo essere stato due volte campione del mondo, in ultima posizione. A maggio abbiamo fatto qualcosa, in modo legale, per la squadra, riguardo al motore, per permettere di migliorare”, ha detto Mohammed Ben Sulayem parlando di un incontro con Alonso a Monza durante un evento a Madrid.

Il riferimento di Ben Sulayem è a quando nella prima parte di stagione la FIA, insieme ai costruttori, ha scelto di concedere a Honda maggiori risorse, sia economiche sia in termini di tempo tramite l’ADUO, per iniziare a recuperare. Ma è sufficiente? Sebbene Honda abbia confermato di non aver ancora avuto alcun incontro con il Presidente della FIA, gli altri costruttori sarebbero effettivamente disposti a offrire un ulteriore supporto.

Presentazione Power Unit Honda RA626H Foto di: Honda

Il Presidente FIA è perfettamente consapevole che qualsiasi modifica è regolata dal F1 Power Unit Governance Agreement, ma esprimere la sua preoccupazione sul futuro di Alonso può essere interpretato come parte di una discussione più ampia sulle imperfezioni dei parametri su cui è basato l'ADUO.

C'è l'apertura di Mercedes e Red Bull, ma con che scenari?

“Credo che l’ADUO sia stato concepito come un meccanismo di recupero, e quella formula è stata sbloccata per Honda. E hanno bisogno di più”, ha confermato Toto Wolff dopo il GP di Spagna a Madrid, confermano l’apertura a concedere più aiuti data l’importanza di avere un costruttore così importante a livello globale a lottare nella parte alta della griglia e non per le ultime posizioni.

“Penso che la conversazione che il presidente ha avuto con Alonso sia assolutamente legittima. Vogliamo avere tutti questi grandi costruttori nello sport. Vogliamo che siano competitivi e vincenti. I regolamenti sono regolamenti, pensati per il bene dello sport, a volte richiedono un aggiustamento. La conversazione è stata del tutto appropriata”.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Anche Red Bull ha dato il suo benestare alla possibilità di aumentare le concessioni per Honda, ma il tema si inserisce in un contesto più ampio di revisione dell’ADUO. Non è un segreto che il team di Milton Keynes sia rimasto “beffato” dalla classifica mostrando una certa insoddisfazione, al punto che anche il numero uno del team, Oliver Mintzlaff, è stato coinvolto personalmente nei confronti con la Federazione.

Una situazione che, in ottica 2027, limiterà le sue opportunità di sviluppo, specie sull'ibrido dove si sente più indietro. La FIA ha già confermato che, dietro le quinte, si sta lavorando per apportare al modo in cui viene valutato il meccanismo di recupero. Limitare il sistema ADUO alla sola potenza del V6 era una richiesta dei costruttori, mentre la FIA sarebbe stata ben felice di includere più parametri. L'idea è che il sistema possa essere rivisto, "concedendo" misure aggiuntive per aiutare Honda.

“Penso che per quanto non possiamo essere sempre d’accordo, come sport cerchiamo di mantenere una visione abbastanza aperta sui regolamenti. In realtà c’è stata una prima modifica alle norme dell’ADUO fatta all’inizio di quest’anno, proprio per aiutare chi era molto indietro rispetto a quanto inizialmente votato. Tutti i team hanno votato quella modifica. Noi abbiamo votato a favore, per il bene dello sport”, ha spiegato Laurent Mekies.

“Non possiamo essere d’accordo su tutto, ma certamente, in quanto parti coinvolte nello sport, se c’è una situazione che va corretta, che richiede un intervento o sostegno, di solito troviamo delle soluzioni. Sono sicuro che ci siederemo e discuteremo del futuro delle norme ADUO. Conosciamo già alcune delle loro lacune, e sono certo che ce ne siano altre da affrontare, come quella che hai menzionato”. Indipendentemente da ciò che verrà deciso nei prossimi mesi, Aston Martin e Honda hanno davanti a sé un lungo percorso per tornare competitive e per Alonso potrebbe non essere abbastanza rapido.