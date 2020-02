Mercedes: è il giorno della W11, la Regina dei GP

È il giorno della… Regina. La Mercedes ha scelto San Valentino per far debuttare in pista la W11. Il teatro della prima uscita della nuova freccia d’argento è la pista di Silverstone, dove Valtteri Bottas, in mattinata, e Lewis Hamilton, nel primo pomeriggio avranno modo di saggiare le doti della nuova arma della Stella nei 100 km di collaudo concessi dalla FIA.

Uno shakedown giusto in tempo per spedire il materiale in Spagna per la prima sessione di prove invernali collettive che inizieranno mercoledì a Barcellona.

Seguiteci su Motorsport.com perché vi trasmetteremo in diretta video a partire dalle 10,30 il lancio della macchina alla presenza di Toto Wolff e i due piloti confermati.

C’è molta attesa per la W11 perché avrà l’ingrato compito di dover vincere a tutti i costi, chiudendo con un filotto di sette mondiali di fila una striscia iridata che ha dominato l’intero ciclo ibrido della F1, alimentando un periodo che non trova altro riscontro nella storia, nemmeno nella mitica era-Schumacher della Ferrari.

La Mercedes ha deciso di cambiare indirizzo tecnico: la W11 avrà le bocche dei radiatori nella parte più alta delle pance, seguendo l’indirizzo tracciato dalla Ferrari con la SF70H, ma per il resto non tradirà la sua filosofia costruttiva che l’ha portata a dominare i GP.